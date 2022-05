Cs registra una PNL en las Cortes de C-LM para eliminar de la Constitución la referencia de "nacionalidades y regiones"

CIUDAD REAL, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha anunciado este jueves, en vísperas de celebrarse del Día de Castilla-La Mancha, que los liberales se sienten "muy orgullosos" de ser españoles y por ello, ha dicho, "reivindicamos que se eliminen las barreras dentro de España", por lo que ha propuesto, vía Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes regionales, "reformar la Constitución de tal manera que se elimine el artículo segundo donde aparece la distinción entre nacionalidades y territorios, por un lado, y, por otro que se blinde la igualdad entre españoles".

"Los castellanomanchegos saben lo que está pasando con el Partido Socialista al cual pertenece el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que día tras día consiente más cesiones a los independentistas, y en base a ello, desde Cs vamos a evitar que una cuestión léxica o semántica pueda servir para que algunos justifiquen que en España existan territorios de primera y de segunda", ha añadido Picazo.

El partido liberal en Castilla-La Mancha ve necesario actualizar la Constitución española para que destierre la deslealtad de los nacionalistas y la falta de firmeza de socialistas y de conservadores. "Se supone que el bipartidismo no debería tener ningún problema en votar a favor de nuestra iniciativa, incluso con las dos manos", ha considerado la líder liberal, ha informado Cs en nota de prensa.

Para Ciudadanos, "es el momento de reivindicar que todos los españoles tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas libertades con independencia de dónde vivamos. Ni populismos, ni caudillismos, los españoles, los castellanomanchegos somos libres e iguales sin diferenciarnos de un catalán, un vasco o un gallego".

INICIATIVA PARLAMENTARIA "VALIENTE"

La PNL registrada en las Cortes de Castilla-La Mancha por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que Picazo ha calificado como "valiente", exige eliminar el concepto de nacionalidades dentro de España "porque para lo único que sirven estos conceptos es para generar desigualdades en los derechos de los ciudadanos de los distintos territorios y es por lo que abusan partidos aliados del Gobierno como ERC", ha argumentado Picazo.

Los liberales en Castilla-La Mancha no se van a conformar con hablar como hace Page, "vamos a pasar a la acción con esta iniciativa parlamentaria". Además, la líder de centro ha explicado que la PNL lleva recogida la no aceptación de que existan ciudadanos de primera y de segunda categoría en nuestro país porque sólo hay un único sujeto político en nuestro Estado democrático, organizado territorialmente en Comunidades Autónomas que es la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, por lo que ha dicho que "esperamos que el PSOE se centre y defienda en las Cortes regionales que no puede haber comunidades autónomas de primera y de segunda".