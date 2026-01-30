CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Cuenca demora la subida salarial de 2026 a los trabajadores municipales

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cuenca. - AY CUENCA - Archivo

CUENCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Ayuntamiento de Cuenca aún ha implementado la subida salarial firmada por CSIF el pasado mes de noviembre con el Ministerio de Hacienda y que comprende un incremento del 1,5% en este 2026.

El Ayuntamiento de Cuenca hizo efectiva en diciembre la subida del 2,5% correspondiente a 2025, incluidos los atrasos desde enero, pero ha comunicado que no podrá hacer frente al alza de 2026 hasta la nómina de marzo o abril para los cerca de 450 trabajadores que componen la plantilla municipal, según ha trasladado el sindicato por nota de prensa.

CSIF ha señalado que mientras el resto de diputaciones (la Diputación de Cuenca aún tiene pendiente los atrasos de 2025, que formalizará en breve) y ayuntamientos de capitales de provincia de la región ya cumplen con el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, el Consistorio conquense demore esta subida tan necesaria para acabar con la congelación salarial que sufren los trabajadores públicos.

La presidenta de CSIF Cuenca, Rosario Hernández, ha señalado que "es discriminatorio que los trabajadores del Ayuntamiento sean los únicos que no vayan a ver reflejada esta subida del 1,5% en sus nóminas, es una falta de compromiso al esfuerzo que realizan un conjunto de empleados fundamentales para sostener los servicios públicos que impactan directamente en la vida diaria de la ciudadanía y en el funcionamiento de nuestra ciudad".

La responsable sindical ha ahondado señalando que la Junta ya abona este viernes la subida salarial a sus trabajadores (37.000 empleados de ámbito sanitario, 36.000 docentes y 14.000 empleados de la Administración general de la comunidad autónoma) y la Administración General del Estado y la UCLM ya hicieron efectivo el aumento en diciembre. En total, más de 145.000 trabajadores públicos de Castilla-La Mancha se beneficiarán de un incremento salarial del 11,4% hasta 2028.