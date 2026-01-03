Cuarenta vehículos, 75 efectivos y 800 toneladas de sal, dispositivo ante la previsión de nieve en provincia de Albacete

Un quitanieves operando en la provincia de Albacete - JCCM

ALBACETE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ante la posibilidad de copiosas nevadas en la provincia de Albacete a lo largo de las próximas horas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado un amplio dispositivo de medios propios y externos, contratados para hacer frente a cualquier situación derivada de este episodio meteorológico.

Entre los medios propios, el ejecutivo regional dispone en la provincia de Albacete de un total de catorce vehículos ligeros, así como tres motoniveladoras, distribuidas en las zonas de Munera, Almansa y Albacete capital.

A ellos se suman seis máquinas quitanieves disponibles para Albacete capital, y tres ubicadas en Elche de la Sierra, dos en Alcaraz y una en Almansa. En cuanto a los medios externos contratados, destacan la incorporación de una motoniveladora más y una retropala y una retro mini excavadora destinadas a Albacete capital, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, se ha contratado los servicios de otra retropala para Casas Ibáñez, y motoniveladoras para Montealegre, Valdeganga y Balozate (una por localidad). A ello se suman dos motoniveladoras adicionales más que operarán en las zonas de Férez, Letur y Socovos.

El operativo se ve reforzado por un equipo humano de 75 personas (65 personal propio, 10 personal externo contratado) y varios furgones de guardia. Con este despliegue de recursos, en el que destaca también la puesta a disposición del operativo de 800 toneladas de sal, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha refuerza su compromiso con la seguridad vial y la atención a la ciudadanía, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante las posibles incidencias provocadas por las nevadas.