Los cuatro archivos de Guadalajara se abrirán a la ciudadanía el 9 de junio para celebrar el Día de los Archivos

Presentación del Día Internacional de los Archivos en Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grandes archivos de Guadalajara se han unido por primera vez para organizar una programación conjunta con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Archivos, que se celebra el próximo 9 de junio.

Bajo el lema 'Guadalajara, ciudad de Archivos. Una memoria compartida', el Archivo Histórico Provincial, el Archivo Municipal, el Archivo de la Diputación Provincial y el Archivo General Militar han diseñado una completa agenda de actividades culturales, divulgativas y participativas con el objetivo de acercar los archivos a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio documental que conservan, ha informado la Junta en nota de prensa.

La programación conjunta ha sido presentada este martes en rueda de prensa por el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes; la directora del Archivo Histórico Provincial, Riansares Serrano; el concejal responsable del Archivo Municipal, Roberto Narro; la diputada delegada de Cultura, Sabrina Escribano; y el director técnico del Archivo General Militar de Guadalajara, Andrés Martín Cárdaba.

Durante su intervención, Fernández-Montes ha destacado la importancia de "visibilizar todas las acciones que se llevan a cabo desde los diferentes archivos" y ha subrayado que estos espacios "no son únicamente un lugar donde se guarda la historia, sino espacios de encuentro, de diálogo, de aprendizaje y de creación". Asimismo, ha señalado que "los archivos desempeñan una función esencial: preservar lo que somos, explicar de dónde venimos y ayudarnos a proyectar hacia el futuro todo nuestro potencial cultural".

El delegado también ha puesto en valor la implicación de la ciudadanía y de numerosas entidades en la conservación del patrimonio documental mediante donaciones y cesiones, asegurando que suponen "un acto de confianza en las instituciones y un gesto de compromiso con la cultura".

En este sentido, ha reiterado "el firme compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la cultura como eje de desarrollo, cohesión social y oportunidad", apostando por "unos archivos abiertos, inclusivos, innovadores y cercanos a la ciudadanía".

Fernández-Montes ha aprovechado además para felicitar al Archivo Histórico Provincial y a su directora por el reciente reconocimiento concedido por la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), que ha distinguido al centro como Mejor Proyecto de Difusión Cultural 2026 por las Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos.

'GUADALAJARA, CIUDAD DE ARCHIVOS. UNA MEMORIA COMPARTIDA'

La directora del Archivo Histórico Provincial, Riansares Serrano, ha explicado que esta iniciativa nace con la voluntad de "dar a conocer un poco más los archivos entre la ciudadanía e insistir en la importancia de los documentos conservados en nuestros centros".

Serrano ha destacado que este año el Día Internacional de los Archivos se celebra bajo el lema 'Archivos para la justicia; derechos, memoria y futuros', y ha señalado que el programa conjunto presentado por los cuatro archivos de Guadalajara, con el título 'Guadalajara, ciudad de Archivos. Una memoria compartida', constituye "un ejemplo del gran trabajo que estamos haciendo entre todos".

Entre las actividades conjuntas destacan las jornadas de puertas abiertas, una exposición documental compartida con piezas representativas de los distintos archivos y visitas guiadas. En cuanto a la programación específica organizada por el Archivo Histórico Provincial, ésta incluye la exposición 'Las Generaciones de la Edad de Plata de la cultura española', conferencias sobre literatura y ciencia, una charla dedicada a Antonio Machado, presentaciones de libros, proyecciones fotográficas y un festival internacional de cortometrajes sobre memoria histórica en colaboración con la Universidad de Alcalá.

Asimismo, el 9 de junio se celebrará la lectura del primer Manifiesto por los Archivos elaborado para toda Castilla-La Mancha, obra del historiador Manuel Martín Galán. Una propuesta cultural y participativa Por su parte, Roberto Narro, responsable del Archivo municipal, ha asegurado que esta programación "no es simplemente una actividad cultural", sino también "una idea de ciudad", basada en entender los archivos como "espacios vivos donde se conserva nuestra memoria activa, nuestra identidad y nuestra historia compartida".

El concejal ha destacado especialmente la exposición documental conjunta, en la que el Archivo Municipal mostrará reproducciones de dos documentos fundamentales para la historia de Guadalajara: el privilegio rodado de Sancho IV de 1285 y la Real Provisión de Enrique IV que otorgó a Guadalajara el título de ciudad en 1462.

En representación de la Diputación Provincial, Sabrina Escribano ha subrayado el carácter participativo de la iniciativa con una actividad dirigida a todos los públicos consistente en completar un "pasaporte" recorriendo los diferentes centros archivísticos de la ciudad. Además, las personas participantes deberán descubrir un personaje común presente en documentos conservados en todos los archivos.

Una vez completado el recorrido, recibirán un obsequio conmemorativo. Además, ha ensalzado el valor de los archivos como espacios fundamentales para la conservación de la memoria colectiva y el patrimonio documental de la provincia y ha puesto en valor el importante patrimonio documental custodiado por el Archivo Provincial de la Diputación, con fondos históricos y colecciones vinculadas a figuras destacadas de la cultura y la historia de Guadalajara.

Finalmente, Andrés Martín Cárdaba ha explicado que las visitas guiadas organizadas en todos los archivos permitirán mostrar tanto la vertiente cultural como administrativa de estos centros, "no solo como custodios del patrimonio documental, sino también como gestores de derechos y servidores a la administración pública".

El director técnico del Archivo General Militar ha destacado además el valor singular de este centro, "el archivo más grande del Ministerio de Defensa", con 25 kilómetros de documentación fundamentales para el conocimiento de la historia contemporánea de España.

Todas las actividades programadas serán gratuitas y de entrada libre hasta completar aforo. Se puede consultar la programación completa online en la Agenda Cultural de Castilla-La Mancha, agendacultural.castillalamancha.es, y en la página web del archivo: www.amigosahpgu.es