Cuatro detenidos al desmantelar dos puntos de venta de droga en el barrio de Santa Teresa de Albacete

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ALBACETE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación policial contra la distribución y venta de drogas al menudeo en la ciudad de Albacete, logrando poner fuera de circulación más de 3.000 dosis de cocaína y marihuana y eliminar dos puntos de venta de droga ubicados en el barrio de Santa Teresa.

La operación se inició en el mes de marzo del presente año, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana detectaron un edificio en el que existía un continuo trasiego de personas que acudían de forma regular a adquirir sustancias estupefacientes, principalmente cocaína.

Tras varias intervenciones realizadas en el entorno del edificio, los agentes obtuvieron indicios de que en dicho edificio se llevaba a cabo la venta de cocaína, hachís y marihuana, aceptando los traficantes como forma de pago todo tipo de objetos de procedentes de delitos contra el patrimonio, sobre todo hurtos, robos en el interior de vehículos y robos en domicilios.

De esta forma, se inició una investigación encaminada a determinar la ubicación exacta de las viviendas desde las que se estaba llevando a cabo la venta de sustancias estupefacientes y la identidad de los presuntos traficantes, que resultaron ser dos hermanos varones y las parejas sentimentales de estos. Los cuatro han sido detenidos.

Durante varios meses los agentes obtuvieron indicios relevantes y suficientes sobre la dedicación de estas personas a la venta de drogas y a la receptación de efectos procedentes de robos.

Por ello, el pasado día 15 de octubre, se llevaron a cabo los registros en los domicilios de los investigados, donde se intervinieron 120 gramos de cocaína y 1.800 gramos de marihuana, consiguiendo así poner fuera de circulación más de 3.000 dosis de estas sustancias, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Además, dentro de las dos viviendas se intervinieron útiles y efectos destinados a la distribución de drogas, 1.800 euros en efectivo y una gran cantidad de artículos presuntamente procedentes de la comisión de delitos contra el patrimonio: teléfonos móviles, ordenadores, herramientas o balizas de vehículos.