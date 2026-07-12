Cuatro personas heridas tras la colisión de dos turismos en Herencia (Ciudad Real)

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CIUDAD REAL, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este domingo tras la colisión de dos turismos a la altura del kilómetro 156 de la A-4, en sentido Madrid, en Herencia (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 7.42 horas.

Los cuatro heridos son un hombre de 19 años, otro de 44 y una mujer de 42, todos ellos trasladados por una ambulancia de soporte vital al hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, y una mujer de 18 años, derivada al mismo centro en una UVI.

Junto a los medios sanitarios, al lugar se ha desplazado la Guardia Civil.