Cuenca Ahora presentará una moción en Tarancón para frenar los proyectos de plantas de biogás de la zona

CUENCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuenca Ahora va a presentar una moción en el Ayuntamiento de Tarancón con el objetivo de frenar los proyectos de plantas de biogás previstos en la zona, tras la celebración este sábado de la charla informativa organizada por el Movimiento Ciudadano bajo el título 'Plantas de Biogás: impacto y consecuencias en la comarca'.

Durante el acto, el profesor e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, Máximo Florín, ha expuesto datos que ha calificado de alarmantes en relación con la proximidad de este tipo de instalaciones a Tarancón.

Según ha explicado, la distancia entre estas plantas y las viviendas es reducida, aumentando el riesgo de padecer enfermedades pulmonares como el enfisema hasta por cuatro, mientras que en un radio de hasta diez kilómetros se registra una mayor incidencia de urgencias hospitalarias por complicaciones respiratorias asociadas al asma y a patologías crónicas.

Florín ha defendido que estos indicadores obligan a aplicar el principio de precaución y a realizar evaluaciones sanitarias rigurosas antes de autorizar proyectos de esta naturaleza, ya que no se trata únicamente de una cuestión energética, sino de salud pública y planificación responsable del territorio.

A raíz de estas consideraciones técnicas, Cuenca Ahora trasladará al pleno municipal una iniciativa para paralizar los proyectos hasta que existan estudios independientes que garanticen la ausencia de riesgos para la población. Desde la formación se considera que el Ayuntamiento debe actuar con "responsabilidad y situar la protección de los vecinos por encima de cualquier otro interés".

Asimismo, tras conocerse el posicionamiento público de varios concejales del equipo de Gobierno manifestando su rechazo a este tipo de instalaciones, Cuenca Ahora ha querido agradecer dicha postura y ha señalado que espera que ese pronunciamiento se traduzca en un respaldo claro a la moción que se presentará en el Ayuntamiento.

La formación confía en que el pleno municipal plasme de "forma efectiva" esa posición mediante la aprobación de una iniciativa que defienda el bienestar y la salud de los vecinos de Tarancón y del conjunto de la comarca.

Durante la jornada también se ha realizado un llamamiento a la movilización ciudadana y a la participación en la manifestación convocada el próximo 28 de marzo en Carrascosa del Campo, en defensa del territorio y en demanda de un modelo de desarrollo que no comprometa la salud ni el futuro de los municipios rurales.