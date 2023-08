Cuenca en Marcha pide a Dolz que use las herramientas que tiene a su alcance y evite la huelga de trabajadores de FCC

CUENCA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca, que ha calificado de "inadmisible" el conflicto que FCC, adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras del Ayuntamiento, mantiene con los trabajadores desde hace un año, ha pedido al alcalde, Darío Dolz, que use las herramientas que tiene a su alcance para que la empresa cumpla y evitar la huelga de la plantilla.

Según ha informado en nota de prensa el grupo, el año pasado llevaron a pleno una moción de apoyo a los trabajadores, que fue apoyada por unanimidad "y que sirvió para poder desatascar el conflicto y evitar la huelga".

"No obstante, estamos viendo como FCC sigue en sus trece y no cumple con la legislación al no aplicar el incremento del Salario Mínimo en las nóminas de los trabajadores", ha denunciado la portavoz, María Ángeles García, que ha puesto como ejemplo el conflicto en Tarancón, también con FCC, "donde a pesar de aumentar la cuantía del contrato a la empresa, ésta no refleja el mismo incremento en los salarios".

"El artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que el Ayuntamiento podrá rescindir el contrato que incumplan las condiciones establecidas en la legislación laboral y convenios colectivos", ha añadido.

"Por tanto, lo que ha de hacer el equipo de Gobierno Municipal es ponerse del lado de los trabajadores y dejar claro a la empresa que ya basta de las reiteradas tomaduras pelo a los trabajadores y que debe cumplir la Ley", ha zanjado.