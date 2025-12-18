Cuenca recibirá 1,7 millones para dar continuidad a la incubadora de emprendimiento forestal UFIL hasta 2028

Entrega de los Premios UFIL. - EUROPA PRESS

CUENCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca recibirá una subvención de 1,7 millones de la Fundación Biodiversidad para dar continuidad a la incubadora de emprendimiento forestal Urban Forest Innovation Lab (UFIL) hasta septiembre de 2028.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha confirmado la concesión de esta ayuda durante el acto de entrega de premios a los proyectos ganadores de la quinta y sexta edición de este laboratorio que tiene su sede en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dolz ha recordado que 135 emprendedores han pasado por UFIL, donde se han gestado 75 proyectos. En la actualidad un total de 20 empresas nacidas en el laboratorio están hoy en funcionamiento.

La Junta de Gobierno Local aceptará este viernes la resolución provisional de la subvención de la Fundación Biodiversidad. La nueva edición de esta incubadora de proyectos emprendedores de bioeconomía forestal comenzará a rodar en febrero de 2026.

Por su parte, vicerrector del Campus de Cuenca, César Sánchez, ha destacado que UFIL, además de estar creando una "marca Cuenca" que atrae a empresas privadas, es un programa con proyección internacional y fruto de ella, el próximo mes de enero unos estudiantes del Máster de Ciencia y Emprendimiento de la Universidad John Hopkins de Baltimore visitarán alguna de las empresas del programa de cara a la posible implantación de estas ideas de negocio en territorio estadounidense.

Sánchez ha desvelado además que han tenido contacto con una iniciativa de Cataluña, que tomó como referencia a UFIL y ha incorporado a la UCLM como socios para hacer un proyecto de caracterización de madera y modelos de construcción.

El proyecto cuenta con fondos europeos gestionados por el Gobierno de España y la subdelegada en Cuenca, Mari Luz Fernández, ha destacado que es una "inversión inteligente", porque apuesta por la madera, uno de los recursos principales de la provincia de Cuenca, 60.000 euros en premios

El edificio Melchor Cano del Campus de Cuenca ha acogido la entrega de premios de la quinta y la sexta promoción, que se han desarrollado durante los últimos dos años, en los que han participado 23 proyectos.

En la quinta promoción,el primer premio ha recaído en el Laberinto del Quercus, el segundo para el Sistema Constructivo Treehouses y el tercero para Forest Inventory Carbon. En la sexta promoción, el proyecto ganador ha sido Biónica, con un segundo lugar para Fajinas Forestales Prefabricadas Biodegradables y el tercero para Fénix .

En total se han repartido 60.000 euros en estos premios. El jurado ha valorado aspectos como el grado de innovación, su viabilidad técnica y económica y su capacidad para fijar población en el territorio, entre otros aspectos.

Carmen Avilés, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, colaboradora del programa de emprendimiento de UFIL, ha destacado la calidad de los proyectos presentados a esta última convocatoria