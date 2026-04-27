Curro Vázquez recibe en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia: "Los jóvenes se han aficionado como nunca"

(i-d) El presidente del Senado, Pedro Rollán, el torero Curro Vázquez, y el ganadero Victorio Martín, durante el acto de entrega del Premio Nacional de Tauromaquia, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

C-LM garantiza su respaldo al Premio Nacional de Tauromaquia y destaca el arraigo de los festejos taurinos en la región

MADRID/TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Curro Vázquez ha recogido este lunes en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia 2025, impulsado por diez comunidades autónomas, la Fundación Toro de Lidia y la Cámara Alta, y ha asegurado que "los jóvenes se han aficionado como nunca había visto, están yendo a los toros".

En su discurso, el premiado ha subrayado que durante unos años ha estado "muy preocupado con el futuro de la tauromaquia porque a la gente joven no le interesaban los toros". Sin embargo, ha expresado que "eso ha dado un vuelco extraordinario" debido a, en su opinión, "la revelación de la prohibición".

"En cuanto que a la gente joven, menores de 18 años, no le han querido dejar los toros, se han interesado más. A ver qué es lo que no me dejan ver, qué tiene eso que no puedo ir. Han llegado y han visto un espectáculo magnífico, un espectáculo muy de verdad, un espectáculo que emociona. Los chavales se han aficionado", ha dicho el diestro, al tiempo que ha asegurado que "el futuro está mucho mejor que hace unos años".

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha defendido que la Cámara Alta es "la casa y el refugio de la tauromaquia y del mundo del toro", como ha afirmado durante el acto de entrega al que también ha acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, ha asegurado que "a lo largo de la historia la tauromaquia ha sido objeto de intentos de prohibición y de limitación y cuando ha sucedido, ésta siempre ha salido más reforzada que nunca", al tiempo que ha argumentado que la tauromaquia "no se debilita ante la crítica ni ante los ataques que pretenden acabar con ella".

"En tiempos de diferencias, donde algunos abogan por levantar muros, es posible tender puentes y construir desde la unidad, desde el consenso, desde el diálogo y desde el respeto", ha afirmado Rollán durante el acto de entrega al que también ha acudido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, Rollán ha recordado que fue donde se aprobó definitivamente la Ley 18.2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. "Si hay algún despistado y se lo hubiera olvidado, esta ley sigue vigente, sigue plenamente vigente, no se ha derogado y sigue siendo de obligado cumplimiento", ha asegurado.

Rollán ha destacado que los espectáculos taurinos celebrados en los últimos meses demuestran que "frente a las críticas, la tauromaquia sigue convocando a un mayor número de personas interesando pasiones y aficiones, especialmente entre los más jóvenes".

En este sentido, se ha referido al informe de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos para sostener que "6,2 millones de personas acudieron a un espectáculo taurino en 2024, una cifra notablemente superior a 2018", lo que ha considerado una prueba de que la tauromaquia "se reafirma, se engrandece y encuentra nuevos apoyos, nuevos públicos y nuevas generaciones".

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín ha lamentado que "en los últimos años" desde la fundación tienen "una permanente sensación" de tener que estar "defendiéndose" y "hablando siempre para afuera".

"De pronto nos encontrábamos todos hablando del maestro --Curro Vázquez-- y, sin darnos cuenta, nos olvidábamos de los ataques, de los de fuera, de los que no nos entienden, y nos reconocíamos celebrando entre nosotros, en nuestro idioma, con nuestros códigos, honrando a uno de los nuestros", ha afirmado Martín.

Asimismo, ha confesado que los días anteriores al fallo del jurado en la Fundación tenían "muchas dudas" y que José Antonio Morante, Morante de la Puebla, también estuvo en la lista para recibir el galardón por su campaña y actuación el 12 de octubre de 2025, pero acabaron descartándolo porque ya había recibido un Premio Nacional de Tauromaquia.

También ha intervenido durante la entrega del galardón el torero Pablo Aguado, que ha pedido "a quien pretendiera que la tauromaquia no estuviera hoy aquí" que recuerde la actuación de Curro Vázquez el pasado 12 de octubre porque "fue la constatación más rotunda de que el hacer de torear nunca pasa de moda, supera a la ideología y está condenado a desatar pasiones", como ha expresado en la Cámara Alta.

PREMIADO POR SU ACTUACIÓN EN LAS VENTAS EL 12 DE OCTUBRE

Esta es la segunda edición del Premio Nacional de Tauromaquia convocado por el Senado y las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Melilla, así como la Fundación Toro de Lidia.

De hecho, los promotores del premio tomaron la iniciativa tras la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir en mayo de 2024 el Premio Nacional de Tauromaquia, galardón entregado desde 2013 y que recogió en su última edición de 2023 Julián López, El Juli.

El premio --dotado con 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura-- se le ha otorgado a Vázquez por su actuación en el festival de Las Ventas el pasado 12 de octubre.

Para el jurado, reunido en marzo en Santander, la actuación del diestro jiennense ha hecho posible que la cita "trascendiese lo meramente artístico para convertirse en un acontecimiento de afirmación cultural".

Según el jurado, la participación de Curro Vázquez en dicho evento "no solo aportó el peso de la experiencia y el magisterio, sino que actuó como un puente entre generaciones, acercando a los públicos más jóvenes una concepción profunda, clásica y perdurable del toreo".

El torero Curro Vázquez, nombre artístico de Manuel Antonio Vázquez Ruano, nació el 1 de mayo de 1952 en Linares (Jaén) y debutó con picadores en la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid. Esta misma plaza fue el escenario de su alternativa el 12 de octubre de 1969 con José Fuentes como Padrino en un mano a mano en el que resultó gravemente herido.

Es uno de los toreros más destacados en su paso por la Plaza de Toros de Las Ventas, donde ha toreado 82 corridas de toros. Desde la Fundación Toro de Lidia señalan faenas como la de 1981 con el toro de Salvador Domecq, la tarde de Victorino Martín en 1989 o la faena en 1994 con un toro de Alcurrucén. Los seguidores de Vázquez le han bautizado como 'El Curro de Madrid'.

C-LM GARANTIZA SU RESPALDO AL PREMIO

De su lado, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha garantizado el respaldo del Ejecutivo de Emiliano García-Page al Premio Nacional de Tauromaquia.

Martínez Guijarro, que ha asistido a la segunda entrega de este galardón, ha señalado que el mundo del toro "es fundamental en nuestra comunidad autónoma donde se celebran más de 1.500 festejos taurinos, esencialmente en pequeños municipios y son uno de los atractivos turísticos que tenemos en la región".

Una actividad que, ha reconocido, se traduce en generación de empleo, de riqueza y supone, además, fijación de población en el medio rural también a través de las más de 200 ganaderías de Toro de Lidia que hay en la Comunidad Autónoma.

En este sentido, ha reivindicado la tauromaquia como expresión cultural, por lo que ha dicho no entender la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir estos premios en el año 2024.