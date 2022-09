Darias espera que la vacuna española contra COVID llegue en breve y muestra orgullo por el trabajo en equipo en España

MARCHAMALO (GUADALAJARA), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha mostrado optimista en cuanto a la llegada al mercado de la vacuna española de Hipra contra la COVID-19, asegurando que se está a la espera de su incorporación al sistema para comenzar su aplicación.

Durante un acto institucional en Marchamalo que ha servido de punto de partida para la administración de la segunda dosis de refuerzo a mayores de 80 años de toda España, Darias ha señalado que esta campaña se centrará en personas residentes en centros de mayores, centros de discapacidad, y aquellos con condiciones de riesgo; como paso previo a la aplicación de la vacuna para el grupo etario de mayores de 60 años.

"No vamos a parar, iremos de la mano pero siempre avanzando, inmunizando, vacunando... vacunar, vacunar y volver a vacunar", ha abundado.

Ahora, ha confiado en que la campaña que hoy se estrena "vaya como un tiro" y continúe apuntalando "el éxito colectivo de país" que se ha conseguido en la batalla contra el coronavirus.

Un trabajo en equipo en el que "todos asumieron sus roles y sabían que había que actuar juntos, ya que solo juntos se iba a superar la crisis".

NUEVOS RETOS

Darias ha fijado los nuevos retos en la lucha contra el virus, como son las "nuevas variantes o la necesidad de nuevas vacunas", a lo que ha sumado la aparición en otoño de "nuevos virus respiratorios" que pueden complicar la situación.

"Por todas estas poderosísimas razonas hoy arrancamos la campaña de la segunda dosis de refuerzo en todo el país. Una decisión de país, abordada entre todos para seguir protegiendo a los más vulnerables", ha indicado.

Con este escenario, ha señalado que desde el Ministerio no van a parar. "Hemos sido el primer país de la Unión Europea en conseguir vacunar al cien por cien de los mayores. Esto no lo ha conseguido nadie. Me preguntan que cómo lo hemos hecho, y respondo: se llama Sistema Nacional de Salud", ha indicado.

La ministra ha indicado además que esta campaña de vacunación debería conseguir sinergias con la campaña de vacunación contra la gripe. Una vez superada la administración, "se irá a por el resto de grupos de edad", tal y como ha apuntado.

C-LM, DE NUEVO PIONERA

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha recordado de su lado cómo el 27 de diciembre de 2020 arrancó la vacunación también en la provincia de Guadalajara a nivel nacional, "un gesto de esperanza para millones de personas en los momentos más terribles de la pandemia".

"Marchamalo fue noticia hace dos años y medio por una mala noticia, la de los primeros casos de COVID en Castilla-La Mancha, y hoy Marchamalo es noticia por lo contrario, por un nuevo proceso de vacunación, en este caso entre los mayores de 80 años, que ha iniciado Luis Romero", ha afirmado Fernández Sanz.

El consejero de Sanidad ha recordado que el pasado 8 de septiembre, la Comisión de Salud Pública, propuso la fecha del 26 de septiembre para el arranque de la campaña de vacunación de la segunda dosis de recuerdo contra el coronavirus y como estaba previsto, la administración de la llamada cuarta dosis comienza en residencias de mayores para las personas con más de 80 años, atendiendo al criterio de mayor vulnerabilidad.

Fernández Sanz ha explicado que, actualmente en la región, se han administrado más de cuatro millones de dosis contra el Covid-19, siendo 1.718.837 las personas que tienen la pauta completa.

En este sentido, cabe destacar que el cien por cien de la población mayor de 80 años es uno de los grupos etarios con todas las vacunas administradas.

300.000 DOSIS

Igualmente, ha apuntado que Castilla-La Mancha ha recibido 300.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que en las próximas semanas se seguirán recibiendo más para administrar a las personas más vulnerables.

"Todo lo bueno que nos ha pasado durante la pandemia ha venido de la mano del consenso, igual que la vacuna se consiguió en tiempo récord de la mano del consenso científico", ha destacado Fernández Sanz, quien ha asegurado que "hoy damos otro paso más para ayudar a las personas que más han sufrido y que han construido este país y es lo mejor que nos ha pasado, poder salvar a tanta gente".