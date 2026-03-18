Un Decálogo en Eliminación de Hepatitis C del Hospital de Guadalajara, reconocido por la Asociación Española del Hígado

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GUADALAJARA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Guadalajara ha recibido el reconocimiento de Excelencia en la implementación del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C otorgado por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), convirtiéndose en uno de los 43 hospitales españoles que han obtenido esta acreditación.

El certificado, entregado en un acto institucional, reconoce el cumplimiento de los estándares establecidos por la AEEH para garantizar un abordaje sistemático, eficaz y coordinado de la hepatitis C en el ámbito hospitalario, ha informado la Junta en nota de prensa.

En el caso del Hospital de Guadalajara, el nivel de excelencia acredita el cumplimiento del 100 por 100 de los indicadores obligatorios y del 78,54 por ciento de los indicadores optativos, alcanzando un cumplimiento global referencial del 89,27 por ciento.

El reconocimiento ha sido recogido por el doctor Juan Ramón Larrubia, especialista del Servicio de Aparato Digestivo y referente investigador en hepatitis virales, quien ha coordinado el trabajo desarrollado en el centro junto a un equipo multidisciplinar con implicación de los servicios de Microbiología, Farmacia, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Dermatología, Psiquiatría, Nefrología y Hematología.

Durante el acto, el director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha destacado que este reconocimiento "no solo avala el rigor clínico del hospital, sino también una forma de trabajar coordinada y orientada a resultados que permite garantizar que ningún paciente quede fuera del sistema".

Asimismo, ha subrayado que la eliminación de la hepatitis C antes de 2030 "es un objetivo ambicioso pero realista cuando se trabaja con planificación, protocolos claros y colaboración entre servicios".

El Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C, promovido por la AEEH junto a otras sociedades científicas, establece 10 acciones estratégicas orientadas a reforzar el diagnóstico precoz, la derivación directa a atención especializada, la simplificación del tratamiento y la búsqueda activa de pacientes perdidos en el sistema sanitario.

Entre sus medidas se incluyen la implementación del diagnóstico en un solo paso, sistemas de alerta para casos positivos, el cribado en grupos de riesgo y la coordinación con dispositivos de atención a poblaciones vulnerables.

La obtención del nivel de excelencia implica que el hospital ha superado una auditoría técnica con indicadores específicos que evalúan la implantación real y efectiva de estas medidas.

TRATAMIENTOS PARA TODAS LAS PERSONAS

El doctor Juan Ramón Larrubia ha explicado que "hoy el reto no es curar la hepatitis C, puesto que hay tratamientos con una eficacia del 100 por 100", sino "encontrar a todos estos enfermos y asegurarnos de que los tratamientos llegan a todas las personas que lo necesitan".

Para ello se ha establecido en el hospital un sistema que involucra a diferentes servicios. En el servicio de Microbiología se establece el diagnóstico del paciente con virus de la hepatitis C y se procede a un trabajo coordinado con servicios como Medicina Interna y Digestivo, que en una sola consulta evalúan el daño hepático del paciente e indican tratamiento.

El mismo día, el paciente recibe su medicación en el servicio de Farmacia, que realiza un seguimiento para asegurar la adherencia. De esta manera, en Guadalajara se ha tratado "a más de 600 pacientes y hemos bajado la prevalencia de hepatitis C del dos por ciento a menos del uno por mil".

El proyecto aporta "un gran valor" a estos pacientes ya que contribuye a evitar complicaciones en personas que, de no tratarse, "terminan desarrollando complicaciones graves como la cirrosis hepática o el hepatocarcinoma, donde el único tratamiento posible es el trasplante".

El reconocimiento se suma a la trayectoria investigadora del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara y del doctor Larrubia, cuyos trabajos en el ámbito de las hepatitis virales han sido publicados en revistas científicas internacionales y financiados a través de convocatorias competitivas nacionales.

La combinación de asistencia clínica de calidad e investigación aplicada consolida al Hospital de Guadalajara como referente en el abordaje integral de las enfermedades hepáticas.

Con este reconocimiento, el hospital reafirma su compromiso con la excelencia asistencial y con los objetivos de salud pública orientados a la eliminación de la hepatitis C.