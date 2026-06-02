Declaran Fiesta de Interés Turístico Regional a Los Alardes de Moros y Cristianos de Abengibre (Albacete)

El delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. - JCCM

ALBACETE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido a Los Alardes de Moros y Cristianos, de Abengibre (Albacete), la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha sido el encargado de anunciarlo, este martes, ante los medios, en presencia del delegado provincial de Economía Empresas y Empleo, Nicolás Merino; el de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, y el alcalde de Abengibre, Javier García, a quien, Ruiz Santos, le ha hecho entrega de la resolución que acredita dicha declaración, que fue firmada el pasado 17 de mayo por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que el próximo viernes, 5 de junio, será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Con esta declaración, son ya los 37 reconocimientos con los que cuenta la provincia de Albacete: 3 de nivel Internacional, 5, Nacional, y 29, Regional, de los que 19 se han llevado a cabo desde que Emiliano García-Page llegó a la presidencia de la Junta.

"Declaraciones que son turismo y también economía", ha manifestado el delegado de la Junta, quien ha hecho referencia al notable crecimiento de alojamientos rurales en la provincia, pasando de 800, en 2015, a los 1.400 que hay en la actualidad, y también a los últimos datos del paro, como consecuencia, en parte, al empuje del turismo, y que dejan una bajada en 379 personas en Albacete, un 1,81 por ciento, llegando hasta las 20.562 personas paradas, que es el dato más bajo de todos los meses de mayo y de toda la serie histórica.

"Son unas cifras muy positivas, en las que ha contribuido el turismo, así como, también, el hecho de contar con una red de Fiestas de Interés, que genera actividad económica", ha manifestado.

A continuación Ruiz Santos ha apuntado, como dato que la provincia cuenta actualmente con 4.671 recursos ligados al sector turístico, de los que 731 (15,6 por ciento) se encuentran en la comarca de La Manchuela, de la que forma parte Abengibre, y ha recordado los cinco planes de sostenibilidad turística que se han puesto en marcha en la provincia, gracias a una inversión que supera los 15 millones de euros y que se han repartido el Gobierno central, el Ejecutivo regional y la Diputación provincial.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Javier García, ha agradecido a la Junta la concesión de esta declaración de la que espera que "sirva para dar a conocer sus fiestas patronales en honor a San Miguel".

"Nos hemos dado cuenta que mucha gente de la provincia no conoce Los Alardes, y este reconocimiento nos puede servir de trampolín para hacer publicidad de esta fiesta y también de Abengibre", ha expresado García, quien ha puesto de relieve el importante trabajo llevado a cabo por Rosa María Montero, presente en la rueda de prensa, y que ha sido la persona encargada de elaborar el expediente que ha servido para conseguir la Declaración de Fiesta de Interés Regional.

Ha cerrado el turno de intervenciones, Diego Pérez, delegado provincial de Cultura, pero que ha tomado la palabra, principalmente, en calidad de abengibreño, remarcado que la Declaración viene a reconocer la seña de identidad del municipio de Abengibre. "Es un reconocimiento merecido, porque es una fiesta que se caracteriza por su sentido popular y de participación, y que se ha mantenido en el tiempo gracias al esfuerzo de todos", ha expresado.

Pérez también ha subrayado la singularidad de esta fiesta de moros y cristianos que, según ha dicho, "no ofrece desfiles grandiosos, sino que su atractivo reside en el carácter teatral, con una dramatización en verso de una batalla, reproduciendo un texto elaborado hace casi 150 años, en 1879, por el vecino de Abengibre, Bernandino Pérez Iniesta".

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Y es que Los Alardes de Moros y Cristianos de Abengibre son uno de los eventos más antiguos de la provincia, que llega con cada mes de septiembre y que reúne a vecinos y visitantes en torno a la historia, la cultura y las fiestas patronales en honor a San Miguel.

Se trata de una representación simbólica de la ancestral lucha entre cristianos y mulsulmanes. Su originalidad radica en que son un tipo de teatro popular que tiene lugar en dos actos, que se desarrollan durante la procesión de San Miguel, por los alrededores del pueblo y en los que aparecen cuatro personajes principales montados en caballerías. Generales y Embajadores de ambos bandos se enfrentan mediante unos parlamentos en versos en un simulacro de dos batallas armadas que terminan con la victoria cristiana y el bautismo mahometano, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Aunque antiguamente las fiestas de Abengibre tenían lugar el 30 de septiembre, desde 1991, y para favorecer la asistencia de vecinos y visitantes, se han trasladado al fin de semana más próximo a la onomástica del patrón (el 29 de septiembre), y los Alardes tienen lugar la mañana del domingo.