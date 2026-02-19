Decretan libertad provisional para el presunto autor de un delito de maltrato habitual en Jadraque (Guadalajara)

Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press

TOLEDO/GUADALAJARA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado la libertad provisional del hombre detenido por la agresión sufrida por una mujer en Jadraque (Guadalajara), al que se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de maltrato habitual.

Además, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), se ha ratificado la orden de protección acordada por el Tribunal de Instancia de Sigüenza, el día 16 de febrero, tras abrirse diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la víctima, consistente en la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima, así como prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio, incluyendo la comunicación a través de terceros.

Las mismas fuentes recuerda que esta imputación "es provisional" y se tendrá que concretar en base al resultado de las diligencias de investigación que se practiquen durante la instrucción del procedimiento judicial abierto, que sigue su tramitación en sede judicial.

El hombre fue detenido el pasado martes y puesto a disposición judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Guadalajara el miércoles, siendo el juez de Violencia sobre la Mujer de Guadalajara el que se ha encargado de legalizar la situación del detenido. En su comparecencia ante el juez, el detenido se acogió a su derecho a no declarar.

La víctima, según confirmó este miércoles a los medios el delegado del Gobierno José Pablo Sabrido, se encontraba en el sistema VioGén en la situación de riesgo extremo pero, una vez detenido el presunto autor de los hechos, el riesgo ha pasado a alto.

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, preguntada por la víctima de este caso, ha confirmado que "se está haciendo seguimiento y se la está cuidando y se la está asesorando en todo lo que podemos".

A preguntas de los medios tras presentar la campaña institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en Toledo, Simón ha incidido en que la información que manejan es la que les ha llegado a través de los medios de comunicación.

"Sabemos que hay una persona detenida" y que "esa persona ya está en la calle, se ha puesto en libertad con una orden de alejamiento y conocemos también a través del Centro de la Mujer de Sigüenza que hay una mujer que se está atendiendo en el municipio de Jadraque que ya se la estaba prestando servicio desde este Centro de la Mujer y que en estos días se la ha estado acompañando para tener también estos elementos de protección".