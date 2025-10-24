Las deducciones por hijo de Caballero le aúpan como miembro de Gobierno C-LM que más cobró al tener menor retención

CIUDAD REAL 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, percibió un total de 61.822,79 euros netos de la Junta de Comunidades, mientras el presidente, Emiliano García-Page, cobró 59.689,12 y el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, 57.421,15. El hecho de que Caballero se haya aupado como miembro del Gobierno que más salario neto percibió pese a no ser el que más salario bruto tiene asignado se debe, según explican desde la Vicepresidencia Segunda, al hecho de que Caballero está sometido a menor retención por tener hijos a su cargo.

Al margen de este podium que forman el presidente en primer lugar y los dos vicepresidentes, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, fue el que menos cobró de todo el Consejo de Gobierno, al percibir 54.300,88 euros.

Así consta en la resolución de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, que ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press.

Según dicha resolución, el titular del Ejecutivo castellanomanchego, además de los 59.689,12 euros netos cobrados de su cargo, también percibió 18.757 como diputado de las Cortes regionales y 2.024,20 de intereses de cuentas, depósitos y activos financieros. Declara un saldo medio en cuenta bancarias de 53.833,27, y 281.404,17 y 272.835,98 euros en Fondos de inversión, seguros de vida o rentas temporales y vitalicias.

Por su parte, el vicepresidente primero, a los 57.421,15 euros del Gobierno regional añade 18.757 de las Cortes, donde también es diputado autonómico. Declara 21.986,79 euros de saldo medio en cuentas bancarias, 3.952,12 y 4.559,61 en acciones o fondos de inversión; 25.120,84 y 9.160,02 en seguros, y 254.214,80 en un plan de pensiones.

Mientras, José Manuel Caballero, recibió 61.822,79 ingresos netos como vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, más 18.757 de Cortes, donde es parlamentario. Expone haber recibido 43.567 en arrendamientos, y un saldo medio en cuentas bancarias de tres entidades que suman 94.413,53 euros.

Juan Alfonso Ruiz Molina, como consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital recibió 59.357,11 euros netos, y dice tener 42.083,34 euros en cuentas bancarias. Asimismo, registra 20.186,55 en un fondo de inversión y 47.097,45 euros de un plan de pensiones.

De su lado, la titular regional de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, cobró por su cargo 59.244,92, declara tener un saldo medio en cuentas bancarias de 102.746,78 euros y 54.600 en acciones y participaciones en el capital social. También anota 148.593,04 en un plan de pensiones.

En el caso del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha percibido 59.025,39 euros netos del Ejecutivo, declara un saldo medio en cuentas bancarias de 22.167, 10.662 euros en un fondo de pensiones y 150.000 euros en un seguro de vida.

Mientras el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, cobró 56.992,96 euros netos y declara 41.783,27 en una cuenta corriente, Bárbara García Torijano percibió 55.386,28 euros como consejera de Bienestar Social. También anota 6.000 del alquiler de una vivienda, 37.634,87 en tres cuentas bancarias y 1.778,87 en un plan de pensiones.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, recibió por esta labor 54.904,02 euros del Ejecutivo regional, y dice haber recibido 1.200 euros de un arrendamiento. Tiene dos cuentas bancarias con 15.556,32 euros y 500 euros en acciones.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ingresó 54.898,91 euros netos de su cargo en el Gobierno castellanomanchego, y declara 16.983,80 de saldo media en cuantas bancarias.

Mientras Sara Simón recibió 54.450,65 euros netos como consejera de Igualdad y revela un saldo medio en cuentas bancarias de 17.009,53, Nacho Hernando ingresó 54.416,30 euros por su labor como consejero de Fomento. En cuentas corrientes registra 23.773,41 euros, 70,10 en acciones de capital social y 25.000 euros de un seguro de vida asociado a una hipoteca.

Cierra el rango salarial el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que cobró de la Junta de Comunidades 54.300,88 euros. Declara tener 42.571,07 euros de saldo medio en cuentas bancarias, 1.037 en acciones; 8.860,06 en un fondo de pensiones y 25.316,66 en un plan de pensiones.