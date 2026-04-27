Delegado del Gobierno en C-LM pide a la sociedad denunciar la violencia machista tras el último asesinato en Seseña

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en una foto de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha participado en el minuto de silencio institucional para mostrar la repulsa de toda la sociedad por el último asesinato machista ocurrido en la región, donde ha aprovechado para apelar a toda la sociedad a "denunciar estas situaciones" siempre que se tenga conocimiento de ellas y con el objetivo de evitar más muertes.

"No se puede consentir, una democracia no puede admitirlo, no podemos blanquearlo. Por eso, tras transmitir el pésame a su familia y amigos, quiero hacer una llamada a los ciudadanos para que, ante esta lacra, seamos implacables", ha indicado en declaraciones a los medios.

Es para Sabrido "muy triste", algo que achaca a un "machismo sexista" que considera a la mujer "inferior". No se trata de "violencia", sino de "asesinatos machistas, una violencia que todos tienen la obligación de denunciar".

Ha pedido a la ciudadanía que siempre que pueda denuncie los posibles casos de violencia que puedan presenciar, bien en el 062 de Guardia Civil, en el 091 de Policía Nacional, en el 016 de atención a víctimas o al propio 112 de gestión de emergencias.

En todo caso, ha mostrado su confianza en el sistema VioGén, con cerca de 5.500 víctimas atendidas en Castilla-La Mancha y solo un asesinato este año. "Se puede seguir mejorando, pero no podemos fiarlo todo al sistema, hay que confiar en la sociedad y en los tribunales".