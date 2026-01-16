Desarticulado en Guadalajara un grupo criminal dedicado al robo de mercancías en camiones

Carga incautada por la Guardia Civil durante el operativo. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de la operación 'Katakolon' ha desarticulado a un grupo criminal muy activo integrado por 8 personas dedicado al robo de mercancías en camiones que operaba en las provincias de Madrid, Guadalajara; Zaragoza, Burgos, Navarra y Álava.

La investigación se inició el pasado mes de agosto de 2025, tras la comisión de un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca al conductor de camión en un área de servicio de la autovía A-2, en el término municipal de Almadrones (Guadalajara), según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El grupo criminal actuaba en polígonos industriales y áreas de servicio situados en torno a diferentes autovías de las provincias de Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Burgos, Navarra y Álava, donde seleccionaban camiones cargados con mercancías de valor.

En algunas ocasiones sustraían el vehículo completo aprovechando descuidos de los conductores y, en otras, recurrían a la intimidación y a la violencia para hacerse con la carga, llegando incluso a retener en uno de los robos a un conductor durante 60 kilómetros mientras se trasladaban hacia Madrid, abandonándolo posteriormente en la autovía.

Una vez sustraídos los vehículos, inutilizaban los sistemas de localización GPS, trasladaban los camiones a lugares aislados y transbordaban la mercancía a otros vehículos que previamente habían sustraído, con los que se trasladaban para vender la mercancía robada.

Para garantizar sus desplazamientos, utilizaban turismos de apoyo que actuaban como vehículos de seguridad y lanzadera que alertaban de la presencia policial u otros riesgos.

La organización presentaba una estructura jerarquizada, con un líder que coordinaba y distribuía las tareas, un equipo encargado de las labores de vigilancia y un último grupo responsable de la ejecución de los robos.

Para dificultar su identificación, los autores actuaban con vestimenta oscura y el rostro cubierto.

Como resultado de la operación, finalizada en diciembre de 2025, se han esclarecido 20 delitos y se ha logrado la recuperación de un camión rígido, cuatro cabezas tractoras, cuatro semirremolques y diversa mercancía sustraída.

Asimismo, se ha procedido a la detención de seis personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación, daños, hurto y falsificación de documento público.

Además, se ha investigado a dos personas por su presunta implicación en tres delitos de receptación.

Entre la mercancía sustraída figuraban productos de cosmética, ropa, patinetes eléctricos y en una ocasión se apoderaron de marihuana medicinal.

En el transcurso de la investigación se logró recuperar mercancía robada que estaba en poder de unos de los receptadores, tratándose de patinetes eléctricos, jamones o cajas de vino.

Esta operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara.