El desbordamiento de un arroyo provoca el corte de la CM-4114 a su paso por Malagón (Ciudad Real)

CIUDAD REAL 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El desbordamiento de un arroyo ha provocado el corte de la CM-4114 a su paso por Malagón (Ciudad Real), según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El 112 de la región ha recibido el aviso este domingo a las 01.56 horas.

Trece comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca 'Marta' hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).