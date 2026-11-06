Desmantelado un narcopiso en el barrio toledano de Santa Bárbara donde se distribuía cocaína y marihuana - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación en la que ha contado con la colaboración de la Policía Local de Toledo, ha desmantelado un narcopiso en el barrio de Santa Bárbara desde el que los dos detenidos, un varón y una mujer, distribuían cocaína y marihuana directamente a los consumidores.

La investigación comenzó a raíz de la información recibida por varios ciudadanos quienes, de manera anónima, comunicaron a los agentes sus sospechas sobre la posible venta de droga en el barrio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las primeras gestiones confirmaron que efectivamente se estaba dando una actividad criminal de tráfico de drogas y posteriormente se identificó a un varón y una mujer como responsables de dicho delito.

El pasado 28 de octubre los agentes realizaron un registro en la vivienda que estas dos personas utilizaban como narcopiso, hallando en un armario de la cocina 26 envoltorios de cocaína y 53 bolsitas termoselladas con cogollos de marihuana, preparados para su distribución.

Asimismo, encontraron una báscula de precisión y 710 euros en efectivo.

En esta investigación han participado agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Policía Nacional de Toledo, así como agentes de la Unidad Canina de la Policía Local de Toledo.