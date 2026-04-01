Desprendimientos en la calle Perier obligan a modificar recorridos de cuatro desfiles procesionales en Hellín

Hermandad de la Oración del Huerto de Hellín. - FEDERACIÓN

ALBACETE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los desprendimientos en una vivienda de la calle Perier de Hellín han obligado a modificar con carácter urgente los recorridos de algunos desfiles procesionales de la localidad a partir de este Miércoles Santo.

Según ha informado la Federación de Cofradías y Hermandades de Hellín en un comunicado, el recorrido de la procesión de La Oración del Huerto, este miércoles, será por las calles Salvador, Santa Clara, Plaza de la Iglesia, General Cassola, Puerta de Alí, Arco, De Eras, Silvela, Alejandro Tomás, Periodista Antonio Andújar, Juan XXII, Padre Rodríguez, Mesones, Juan Martínez Parras, Buenavista, El Águila, Benito Toboso, Plaza José Zamorano, El Rabal, Plaza de la Iglesia, Santa Clara.

El Jueves Santo, la Procesión del Silencio, en este caso la que tiene su salida de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a las 18.00 horas, pasará por las calles Salvador, Don Jerónimo, Plaza de la Iglesia, El Sol, Juan XXII, Melchor de Macanaz, Antonio Cifuentes y Gran Vía.

La Procesión de Subida al Calvario lo hará por las calles Salvador, San Jerónimo, Plaza de la Iglesia, General Cassola, Puerta de Alí, Arco, de Eras, Plaza de San Francisco, Andalucía, Isso, Avenida de la Constitución, Camino de las Columnas, Carretera de Liétor, Columnas y explanada del Calvario.

La Procesión del Santo Entierro Recorrido discurriá por Salvador, Don Jerónimo, Plaza de la Iglesia, General Cassola, Puerta de Alí, Arco, De Eras, Silvela, Aleiandro Tomás, Periodista Antonio Andúiar, Juan XXII, Padre Rodríguez, Mesones, Juan Martínez Parras, Buenavista, Águila, Tesifonte Gallego, Justo Millán, El Rabal, Plaza de la Iglesia y Santa Clara.

Desde la Junta Directiva han agradecido de antemano su compresión por estos cambios, que se han realizado para garantizar la seguridad de todos los participantes de las diferentes procesiones.