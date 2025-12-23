Detenida una mujer y desmantelada una plantación de marihuana en el barrio de La Milagrosa de Albacete

Archivo - Agentes de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALBACETE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Albacete a una mujer de 40 años de edad que se dedicaba al cultivo intensivo de marihuana y su posterior comercialización ilícita, así como a la venta de todo tipo de sustancias estupefacientes.

La investigación se enmarca dentro del plan estratégico llevado a cabo por la Policía Nacional para reprimir la actividad ilícita de cultivo de marihuana y tiene su inicio en el mes de noviembre del año 2025, cuando los investigadores recibieron varias informaciones que apuntaba a la posible existencia de un punto de venta al menudeo y una plantación de marihuana instalada en el interior de un domicilio en el barrio de la Milagrosa de Albacete, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Tan pronto se tuvo noticias de estos hechos, comenzaron a realizar pesquisas para identificar a las personas que estarían llevando a cabo esta actividad ilícita y corroborar las informaciones recibidas sobre su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

Las primeras gestiones realizadas, permitieron averiguar que el domicilio se trataba de una vivienda ubicada en el barrio de la Milagrosa y que estaba habitada por una mujer.

Una vez recabados los indicios suficientes para confirmar que en el lugar indicado se estaba llevando a cabo el cultivo ilícito de marihuana, se desplegó un dispositivo policial con la finalidad de llevar a cabo una diligencia de entrada y registro en la vivienda objeto de investigación.

El resultado de dicha operación policial ha sido el hallazgo de 6 gramos de cocaína y 650 gramos en cogollos de marihuana destinados a la venta. Se han intervenido también 74 plantas de marihuana en una plantación que se encontraba instalada en una de las habitaciones de la vivienda, la cual había sido acondicionada para llevar a cabo el cultivo de esta sustancia estupefaciente, contando con un sistema de iluminación artificial, ventilación de olores, aires acondicionados y otros elementos.

Además, en dicho registro se han incautado varias básculas de precisión, así como diferentes elementos utilizados habitualmente para la dosificación y distribución de sustancia estupefaciente.

La instalación eléctrica, como suele ser habitual en estos casos, se encontraba 'enganchada' a la red eléctrica general, llevando a cabo un considerable gasto de consumo eléctrico, que podía llegar a cuadriplicar el consumo de una vivienda habitual.