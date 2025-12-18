Detenida una persona por tener un cultivo indoor de 1.200 plantas de marihuana en una vivienda de Erustes

Desmantelada una plantación de marihuana de alto rendimiento en Erustes (Toledo). - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Medina', ha desmantelado un cultivo indoor de cannabis sativa en la localidad toledana de Erustes, procediendo a la detención de una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició cuando agentes del puesto de la Guardia Civil de Malpica de Tajo tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor de marihuana en una vivienda de la localidad de Erustes, debido a los fuertes olores que de forma reiterada procedían de esta, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Una vez recabados los indicios necesarios, se ha llevado a cabo una entrada y registro en el domicilio, localizando en el semisótano dos estancias dedicadas al cultivo de marihuana. En su interior se hallaron unas 1.200 plantas de cannabis sativa en diferentes fases de floración, diverso material para el cultivo y la instalación eléctrica necesaria para tal fin.

Durante el registro, en una de las estancias de la vivienda se ha localizado un revólver municionado y listo para su uso con seis cartuchos del calibre 38. El valor estimado de la plantación rondaría los 90.000 euros aproximadamente.

En el dispositivo ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Toledo.