Detenida como presunta autora de once robos y hurtos en vehículos y viviendas en Quintanar del Rey (Cuenca)

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Serryllo', ha detenido a una mujer como presunta autora de once delitos contra el patrimonio cometidos en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca).

La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Motilla del Palancar, se inició a finales del mes de junio de 2026 tras detectarse un incremento de diversos ilícitos contra el patrimonio en la localidad, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Las pesquisas permitieron identificar a la presunta autora de los hechos, que actuaba siempre bajo el mismo modus operandi: se desplazaba bien a pie o en bicicleta, en horario nocturno, y accedía a los vehículos y viviendas por medio del uso de llaves falsas. Llegó a sustraer joyas, dinero en efectivo, así como teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.

La operación ha culminado cuando los investigadores lograban localizar a la autora de los hechos, procediendo a su detención. Como resultado de la investigación se le atribuyen dos delitos de robo con fuerza en viviendas habitadas, un robo con fuerza en interior de vehículo, cinco hurtos en interior de vehículo, un delito de hurto y uso de vehículo a motor, un hurto en grado de tentativa y un delito de daños.

Las diligencias instruidas, junto con la detenida, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Motilla del Palancar (Cuenca).