Detenidas cinco personas en Toledo cuando se disponían a robar en un local del centro comercial Zoco Europa

Elementos incautados durante el operativo policial. - CNP

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco varones, de entre 26 y 37 años de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza que los agentes llegaron a evitar gracias a que fueron detectados cuando aún no habían terminado de realizar el butrón a través del que pretendían acceder a una de las oficinas del centro comercial Zoco Europa.

Esta actuación policial se inició gracias a que un testigo observó un vehículo sospechoso merodeando por una obra cercana al centro comercial, motivo que le llevó a contactar con el teléfono 091 para puso en alerta a los agentes, por lo que se dirigieron tres patrullas el lugar para comprobar los hechos.

Mientras se encontraban revisando la obra para comprobar que se encontraba todo en orden, los agentes escucharon unos ruidos que al parecer procedían del centro comercial Centro Europa. Al acercarse al lugar, comprobaron que la puerta de acceso a las oficinas estaba apalancada.

En el interior, hallaron forzado el bombín de uno de los aseos públicos y dentro de él, varios baldosines de la pared arrancados y el inicio de un butrón que, de haberse terminado, habría dado acceso a una de las oficinas.

Los agentes realizaron una batida por los alrededores hasta que localizaron tanto el vehículo sospechoso como a cinco jóvenes, que fueron identificados y cacheados. En el registro superficial de sus pertenencias se hallaron varios pares de guantes de trabajo y una bolsa, así como un gorro de lana y una rodillera de los que trataron de deshacerse cuando detectaron la presencia de la Policía.

Además, estos jóvenes disponían de las llaves tanto del vehículo que había llamado la atención del testigo como de un segundo turismo, en cuyo interior se encontraron un inhibidor de frecuencia, 43 llaves maestras y varios útiles para la apertura de puertas.