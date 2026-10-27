Detenidas nueve personas por robos continuos en Villarrubia de los Ojos

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas por robos continuos en la localidad ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos dentro de la denominada operación 'Apacho'.

La Benemérita detecto durante los meses de marzo a agosto de este año un aumento de los delitos contra el patrimonio en la localidad, principalmente robos con fuerza en corrales urbanos, en viviendas y en establecimientos públicos.

De hecho, en las primeras gestiones se pudo apreciar que los presuntos autores no actuaban sobre un tipo concreto de objeto, sino que se apoderaban de cualquier efecto susceptible de ser vendido o intercambiado para generar un beneficio económico, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

También se constató la coincidencia de determinadas personas en la investigación de estos hechos, personas con una relación preexistente entre ellas.

De las gestiones practicadas se determinó que los presuntos autores actuaban sobre distintos tipos de inmuebles y establecimientos, cuando los robos y hurtos eran llevados a cabo en viviendas se empleaba el escalo como método de acceso, apoderándose de objetos de valor como joyas; cuando los robos eran en corrales urbanos se apoderaban de herramientas y cable de cobre; y en el caso de los establecimientos públicos, cajas de caudales de las máquinas recreativas.

Todos ellos perpetrados a altas horas de la noche, dificultando así que fuesen sorprendidos.

Como consecuencia de la complejidad y diversidad de hechos delictivos, se diseñó una investigación dividida en tres fases, a la que se denominó operación 'Apacho', gracias a la cual se pudo determinar la participación de cada uno de los implicados.

En la primera fase se detuvieron a cinco personas por su presunta participación en un delito de robo con fuerza cometido en un chalet de la localidad. En la segunda fase se detuvo a otra persona por un supuesto delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería.

Y en la última fase se detuvo a tres personas más por su implicación en tres delitos de robo con fuerza y un delito de hurto de joyas.

En total se han detenido a nueve personas y esclarecido seis delitos contra el patrimonio cometidos en Villarrubia de los Ojos, en los que según las estimaciones de los agentes esta actividad delictiva reportó a los autores unos 6.000 euros.

Las diligencias, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición el Tribunal de Instancia e Instrucción de Daimiel (Ciudad Real).