Detenidas ocho personas e investigada otra por el cultivo de marihuana 'in door' en Madrid y Toledo

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, han logrado desarticular una organización criminal compuesta por nueve personas que se dedicaban al cultivo de marihuana "in door" en las localidades de Manzanares el Real (Madrid) y Hormigos (Toledo).

Tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda ubicada en la localidad de Manzanares el Real, se iniciaron las indagaciones oportunas, obteniéndose indicios de la existencia de dicha plantación, así como de otra en la misma localidad y una última en la localidad de Hormigos, según ha informado la Guadia Civil por nota de prensa.

Una vez autorizada judicialmente la entrada y registro de los tres inmuebles, se ha logrado intervenir 836 plantas de marihuana, 7,9 kilos de cogollos secos y 3 sacos con restos de sustancia estupefaciente.

La operación culminó con la detención de ocho personas (tres que dirigían la organización y cinco personas que se dedicaban al mantenimiento, cultivo y vigilancia de las plantaciones) e investigación de otra, todos ellos por su presunta implicación en un delito contra la salud pública por el cultivo y mantenimiento de la sustancia estupefaciente, así como de delitos de defraudación de fluido eléctrico y de pertenencia a organización criminal.