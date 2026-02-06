Detenidas en Toledo 14 personas que formaban una organización que cultivaba más de 10.000 plantas de marihuana

Dinero y efectos intervenidos en la Guardia Civil durante el desarrollo de la operación 'Rubox'. - GUARDIA CIVIL

El Equipo Roca 42 de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas (Toledo), en el marco de la operación 'Rubox', ha desarticulado una organización dedicada al cultivo indoor masivo y el tráfico de marihuana en la comarca de la Sagra, esclareciendo con ello un total de seis delitos de tráfico de drogas, seis delitos de defraudación de fluido eléctrico y un delito de pertenencia a organización criminal. En total se han incautado más de 10.000 plantas de marihuana y 400.000 euros en metálico

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre del año pasado, tras recibir informaciones de varias fuentes, que apuntaban a la existencia de una organización, con varios chalets situados en varias localidades de La Sagra, que estarían cultivando marihuana masivamente, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Tras una investigación minuciosa y compleja, se identificaba a los principales miembros de la organización, su vinculación, además de las viviendas donde estarían los cultivos indoor y las personas que las cuidaban.

Así, agentes de la Guardia civil de la Compañía de Illescas han llevado a cabo de manera simultánea ocho entradas y registros en viviendas de las localidades de Illescas, Borox y Ugena, consiguiendo desarticular al completo la estructura de la organización.

Junto con las 14 personas detenidas y la marihuana incautada se han recuperado 400.000 euros en billetes de 50 y 100 euros, diferentes joyas y relojes de marca, teléfonos móviles, ordenadores y seis vehículos, dos de ellos de alta gama.

Durante la fase de explotación de la operación, la Unidad investigadora ha contado con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Toledo y Albacete.