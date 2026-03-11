Detenidas tres personas en Val de Santo Domingo el hurto de 810 kg de aceitunas

Vehículo intervenido durante el operativo. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los dispositivos establecidos para la prevención de delitos en explotaciones agrícolas, ha detenido a tres personas como presuntos autores de un delito de hurto de aceitunas en la localidad de Val de Santo Domingo.

Agentes del puesto de la Guardia Civil de Torrijos tuvieron conocimiento de la posible comisión de hechos delictivos en explotaciones agrícolas de la zona, según ha informado el propio Instituto armado por nota de prensa.

Por este motivo, se intensificaron los dispositivos de vigilancia e identificación de personas y vehículos en caminos agrícolas y carreteras poco transitadas, con el objetivo de reforzar la seguridad y detectar posibles actividades delictivas.

Durante uno de estos dispositivos, se identificó un vehículo ocupado por tres personas.

Tras proceder a su registro, se comprobó que en su interior transportaban una gran cantidad de aceitunas, así como diversas herramientas utilizadas para su recogida.

Al no poder acreditar la procedencia legítima del fruto, los agentes realizaron gestiones que confirmaron que las aceitunas habían sido sustraídas de una finca agrícola ubicada en la localidad de Val de Santo Domingo.

Por estos hechos, se procedió a la detención de los tres implicados como presuntos autores de un delito de hurto, así como a la incautación de 810 kg de aceitunas, las herramientas empleadas para su recolección, y 1.500 euros fraccionados en diferentes billetes, cuya procedencia tampoco pudieron justificar.

Dos de los detenidos cuentan con antecedentes por hechos similares relacionados con el hurto de aceitunas en diferentes provincias.

La Guardia Civil mantiene desde el pasado mes de diciembre un amplio dispositivo de seguridad en toda la provincia con motivo de la campaña de recolección de aceituna, con el objetivo de reforzar la vigilancia en el medio rural y prevenir la comisión de delitos, entre ellos el hurto y robo de aceituna.