Detenido el autor de un robo en un establecimiento hostelero y varios hurtos en vehículos en Tomelloso

Detenido por la Guardia Civil el autor de un robo cometido en un establecimiento hostelero. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Casolin' ha esclarecido, identificado y detenido al presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería y varios delitos de hurto en interior de vehículos ocurridos, en la localidad manchega de Tomelloso.

A finales del mes de marzo del presente 2026, se interpuso una denuncia en dependencias oficiales por la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas en el interior de un almacén de bebidas, de un conocido establecimiento de hostelería de la localidad.

El autor del hecho, tras fracturar la puerta de acceso al citado almacén sustrajo del interior bebidas alcohólicas y latas de conserva por un valor aproximado de 300 euros, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Desde que se tuvo conocimiento del hecho ocurrido, diferentes agentes de investigación de la compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, comenzaron a practicar numerosas gestiones, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Como resultado de la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, de las entrevistas llevadas a cabo con los testigos y de varias horas de visionado de cámaras de vigilancia, los investigadores consiguen averiguar la identidad del supuesto autor, tratándose de un varón con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Posteriormente en el mes de mayo, se recogió otra denuncia, en esta ocasión por la comisión de un delito de hurto en el interior de un vehículo, en el que, el autor sustrajo un bolso con 1.200 euros en su interior.

Todas las investigaciones e indagaciones practicadas dieron como resultado la identificación de la misma persona, como autor del hurto quién tras una ardua búsqueda, dificultada por su experiencia delictiva, a finales del mes de mayo, se consiguió su localización y posterior detención.

Además de los hechos anteriormente relatados, durante el transcurso de la investigación se le atribuyeron la participación en otros cinco delitos de hurto en interior de vehículo, cometidos con un modus operandi muy definido. En definitiva, han sido seis los delitos esclarecidos de hurto en interior de vehículo.

Con estas actuaciones, se ha logrado revertir la gran alarma social que se había producido en la población debido a la gravedad y frecuencia de la comisión de los hechos. Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición de los tribunales de Instancia de Tomelloso, plaza número 1.