Detenido en Azuqueca de Henares a un preso fugado desde octubre del centro penitenciario Madrid II-Alcalá Meco

GUADALAJARA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a un varón de 39 años y de nacionalidad española que se encontraba fugado desde el mes de octubre de 2024, tras no regresar a la prisión de Alcalá Meco (Madrid II) después de disfrutar de un permiso penitenciario.

La detención fue practicada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Azuqueca de Henares, que venían investigado al fugado desde hace varios meses, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes lo localizaron en las inmediaciones del domicilio familiar donde se ocultaba y procedieron a su detención cuando se disponía a utilizar un vehículo que previamente había sustraído.

Desarrollo de la investigación Durante el tiempo que permaneció huido, el detenido cometió múltiples delitos, generalmente en instalaciones deportivas de Madrid y Guadalajara.

Se hacía pasar por un usuario más de las instalaciones para acceder a las taquillas y sustraía dinero, documentación personal, tarjetas de crédito y llaves de vehículos.

Posteriormente, usurpaba la identidad de sus víctimas en sucursales bancarias para realizar reintegros de efectivo, ocultando su rostro empleando gorros y bufandas tubulares para dificultar su identificación.

Además, se hizo con dos vehículos robados que utilizaba en sus desplazamientos para trasladarse a las instalaciones deportivas y repostó combustible en distintas estaciones de servicio sin abonar el importe.

Como resultado de la investigación la Guardia Civil ha esclarecido dos delitos de hurto, dos sustracciones de vehículos, 8 delitos de estafa (en los que consiguió apoderarse de más de 6.000 euros), 3 delitos de robo con fuerza y dos delitos de usurpación del estado civil que presuntamente habría cometido esta persona.

Asimismo, sobre el detenido pesaban tres señalamientos judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictados por los Juzgados de lo Penal n.o 28 y n.o 7 de Madrid, y el Juzgado de lo Penal n.o 1 de Getafe.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara, que decretó su ingreso en prisión.