Detenido en Caudete cuando portaba casi 39 kilos de cocaína para su distribución y venta

Cocaína incautada. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a un vecino de la localidad malagueña de Marbella, de 31 años de edad, de nacionalidad lituana, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras incautarle 38.400 gramos de cocaína listos para su distribución y venta.

Según informa el instituto armado, los agentes identificaron al ocupante de un vehículo que circulaba por la autovía A-33 (Murcia-Fuente la Higuera), dentro del término municipal caudetense. Al generar ciertas dudas a los agentes de servicio sobre la forma de actuar del conductor y único ocupante durante su identificación, los agentes del Cuerpo realizaron un registro tanto de sus pertenencias como del vehículo, localizando en el interior de una maleta 35 paquetes precintados que contenían una sustancia blanquecina, con un peso de 38.400 gramos, que tras someterla a un narcotest resultó ser cocaína.

Con motivo de esta actuación, esta persona resultó detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladada a las dependencias policiales para la instrucción de las pertinentes diligencias, quedando igualmente intervenido el vehículo donde se transportaba la droga.

Con la aprehensión de estos 35 paquetes de cocaína, que arrojaron un peso de 38.400 gramos, la Guardia Civil ha impedido que dicho estupefaciente, con el que podrían haberse elaborado unas 424.800 dosis, se hubiese puesto a la venta entre nuestros ciudadanos con el consiguiente perjuicio para su salud pública.

Las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 2 de la localidad albaceteña de Almansa, en funciones de guardia.