Detenido en Caudete un menor de edad por causar daños en nueve vehículos

Uno de los vehículos dañados por actos vandálicos. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete han detenido a un menor de edad, vecino de esa misma localidad, como presunto autor de nueve delitos de daños en vehículos.

El menor llegó a fracturar los espejos retrovisores de nueve coches que se encontraban estacionados en la vía pública, según ha informado el Isntituto armado por nota de prensa.

En el teléfono de urgencias 062, que atienden los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Guardia Civil de Albacete, se recibió la llamada de un vecino de Caudete que informaba cómo una persona estaba provocando daños en varios vehículos estacionados en una calle de la localidad caudetense.

Según esta información ciudadana, mientras tres personas caminaban por la calle, una de ellas, supuesta menor, se dedicaba a fracturar, a base de patadas, los espejos retrovisores de varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

Los guardias civiles obtuvieron la descripción física de estas tres personas que, curiosamente coincidían con tres jóvenes que minutos antes de los hechos reseñados habían sido identificados por una patrulla de servicio de la Guardia Civil de Caudete, identificando plenamente al autor de los daños.

DAÑOS INTENCIONADOS EN NUEVE VEHÍCULOS La inspección ocular realizada en los nueve vehículos permitió comprobar que los daños ocasionados e intencionados en los espejos retrovisores presentaban signos evidentes de haber sido fracturados tras una patada, dejándolos inservibles.

Daños valorados en más 2.000 euros Los afectados presentaron las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil de Caudete, valorando los daños ocasionados en los nueve vehículos en más de 1.500 euros.

Las diligencias policiales instruidas por los daños, junto con el menor de edad, han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Albacete, ordenando su puesta en libertad bajo custodia de sus progenitores.