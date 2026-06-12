Detenido el conductor de un camión por conducir en sentido contrario y bajo efectos de alcohol en San Clemente

Archivo - Agente de tráfico haciendo pruebas de alcoholemia, en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, en estrecha colaboración con patrullas de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Cuenca y de Albacete, ha detenido a un varón de 55 años de edad como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial.

Los hechos se desencadenaron en la madrugada del 9 de junio, tras recibir avisos sobre un vehículo a motor, tipo camión, que circulaba de manera manifiestamente temeraria en sentido contrario a la marcha, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El conductor completó un recorrido aproximado de 55 kilómetros por las vías de comunicación A-31 y AP-36, poniendo en grave riesgo la integridad del resto de usuarios de la vía, hasta que pudo ser interceptado y detenido de forma segura a la altura del punto kilométrico 121 de la autopista AP-36, dentro del término municipal de San Clemente (Cuenca).

Tras detener el vehículo, los agentes actuantes sometieron al conductor a las pruebas reglamentarias de detección alcohólica, arrojando un resultado positivo.

Por tales motivos, se procedió a su detención inmediata imputándole dos supuestos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir temerariamente poniendo en riesgo la vida del resto de usuarios de la vía y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Las diligencias policiales instruidas junto con el detenido han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal Instancia en funciones de Guardia de San Clemente.