Detenido un delincuente reincidente tras robar con violencia 320 euros en una gasolinera de Azuqueca

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara detuvo el pasado domingo a un varón con numerosos antecedentes policiales por un robo con violencia e intimidación, tras intimidar con un arma blanca al empleado de una estación de servicio sita en el kilómetro 41.5 de la A-2 (Azuqueca de Henares) y apoderarse de unos 320 euros.

La rápida intervención policial de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares ha permitido la detención de este individuo, tras la llamada telefónica recibida en las dependencias policiales del la Guardia Civil en la localidad informado sobre el robo.

Gracias a estas informaciones, informa el instituto armado, los agentes localizaron minutos después el vehículo con el que se dieron a la fuga que se encontraba estacionado en el casco urbano de la localidad y en las inmediaciones al presunto autor de los hechos.

Como resultado de la inspección ocular realizada en el turismo se localizaron diversos objetos relacionados con el robo, así como un cuchillo de grandes dimensiones utilizado en el ilícito penal, por lo que se procedió a la detención de esta persona.

En el momento de la detención se pudo comprobar que contaba con numerosos antecedentes policiales, así como de una orden de detención y puesta a disposición del juzgado número 1 de Ocaña (Toledo).

Por los hechos expuestos se instruyeron las correspondientes diligencias por la detención de un varón de nacionalidad española y de 38 años, como presunto autor de un robo con violencia e intimidación que fueron entregadas junto con el detenido en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara, cuya autoridad decretó su ingreso en prisión.

La Guardia Civil continúa las investigaciones por lo que no se descarta la práctica de más detenciones relacionadas con estos hechos.