Elementos intervenidos por la Guardia Civil durante la operación. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El día 3 de septiembre, se cometió un robo con violencia e intimidación en el que dos varones que portaban máscaras para ocultar sus rostros, accedían al interior de un estanco de la localidad de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real), donde tras amenazar al dependiente con un arma blanca de grandes dimensiones le sustrajeron 180 euros en metálico y paquetes de tabaco.

La Guardia Civil tras tener conocimiento de estos hechos inició inmediatamente gestiones para el esclarecimiento e identificación de los autores, dando comienzo así la denominada operación 'Nazón', según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Transcurridos solamente dos días se cometió un segundo robo con violencia, esta vez en una gasolinera de Pedro Muñoz (Ciudad Real), en la que nuevamente dos autores actuando en todo momento con el rostro oculto, y tras acceder al interior amenazando a la empleada con dos cuchillos, sustrajeron 1.200 euros, huyendo después a toda velocidad en un vehículo.

Pasados unos días actuó nuevamente este grupo criminal, esta vez en una entidad bancaria de Pedro Muñoz, otra vez dos varones encapuchados accedieron al interior de la oficina y tras amenazar al empleado con armas blancas e intimidarlo con un arma de fuego, sustrajeron 3.675 euros en metálico de la entidad, actuando con gran agresividad contra el trabajador.

Inmediatamente después del último robo y tras auxiliar a la víctima, se llevaron a cabo gestiones que llevaron a averiguar la autoría de este robo, que coincidía con la de los dos anteriores, iniciándose un amplio dispositivo de búsqueda, tanto en la provincia de Ciudad Real como en la de Cuenca, para su localización y detención.

Transcurrida solamente una hora en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca), se logró la interceptación del vehículo de los autores, consiguiendo detener a uno de ellos.

También se aprehendió el vehículo utilizado para cometer ambos delitos y se recuperó parte del dinero sustraído.

El detenido era conocido por los investigadores dado su amplio historial delictivo, constándole además tres requisitorias judiciales, por lo que tras ser personado ante la Autoridad judicial competente y ante la gravedad de los hechos, se decretó su ingreso en prisión preventiva.

Posteriormente, se continuó con la investigación logrando la identificación de todos los integrantes del grupo criminal, pudiendo averiguar que uno de ellos se había ocultado en una caravana estacionada en el interior de un barrio conflictivo, en la localidad de Las Pedroñeras, a fin de evitar su detención, tratándose también de un varón muy agresivo y con multitud de antecedentes por hechos similares.

Tras la correspondiente autorización judicial, la entrada y registro se llevó a cabo el 14 de octubre, pero debido a la conflictividad del lugar y agresividad del presunto autor, así como ante la posibilidad de que esta persona portase armas, para la entrada los investigadores fueron auxiliados por la UEI (Unidad Especial de Intervención) de la Guardia Civil, junto con el apoyo de la Usecic.

En el registro de la caravana, se aprehendieron las prendas de vestir que este segundo autor había utilizado para la comisión de los robos y una escopeta carabina, cargada y dispuesta para efectuar un posible disparo, además de varios terminales telefónicos y otros 810 euros procedentes de los robos.

Además, la caravana presentaba un enganche ilegal al fluido eléctrico.

Tras la correspondiente instrucción de diligencias fue puesto a disposición judicial, ingresando también este segundo detenido en prisión preventiva por la gravedad de los hechos.

Por último, el 20 de octubre, se detuvo a una tercera persona como cómplice, ya que se encargaba de ocultar el dinero sustraído, siendo así desarticulado en su totalidad el grupo criminal.

Con la finalización de esta operación se han esclarecido los tres robos con violencia y detenido a sus autores.

También se consiguió la recuperación de parte del dinero sustraído, 2.700 euros, además de los objetos empleados para la comisión de los delitos, cuchillos, una escopeta y la ropa y máscaras utilizados en los robos.

Las diligencias y detenidos han sido puestos a disposición de los Tribunales de Instancia e Instrucción plazas nº 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y San Clemente (Cuenca).