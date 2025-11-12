Detenido por hacerse pasar por un proveedor y quedarse con 5.200 euros de un empresario de Ossa de Montiel

ALBACETE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Beruang', han detenido a una persona de 49 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa en su modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC).

Según informa el instituto armado, este tipo de estafa consiste en que un ciberdelincuente, mediante engaño, y desde direcciones de email que simulan ser legítimas, intercepta una transacción comercial logrando derivar el dinero a un número de cuenta bancaria de su interés.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo, cuando el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete tuvo conocimiento de que un vecino de Ossa de Montiel (Albacete), tras recibir un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, le reclamaba el pago de una factura atrasada por valor de 5.278 euros.

Una vez realizada la transferencia del dinero, esta persona contactó con la empresa a la cual adeudaba esta cantidad, informándole que no había recibido el pago, momento en el cual se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.

El detenido, tras hackear la cuenta de correo electrónico de la empresa de la víctima y utilizando técnicas de manipulación en el ámbito de lo que se conoce como ingeniería social, logró tener el control absoluto de dicho correo, lo que le permitió hacerse pasar por un proveedor para seguidamente contactar telefónicamente con la empresa y comunicarle el impago de una factura.

Para culminar el engaño, el investigado les remitió un correo electrónico, muy similar a los intercambiado de forma habitual entre ambas empresas, donde les indicaba que la empresa proveedora había cambiado su número de cuenta de abono, logrando así desviar los pagos hacia una cuenta bancaria controlada por éste.

Gracias a la inmediatez con la que la víctima presentó denuncia y fruto de las gestiones realizadas por los agentes del Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con el Equipo@ de la Benemérita de Badajoz, además de averiguar la identidad del autor de la estafa, se consiguió bloquear la salida del dinero, pudiendo ser recuperados y devueltos a la víctima los 5.278 euros a los que ascendía la estafa.

Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de la localidad albaceteña de Villarrobledo, que ha entendido de las actuaciones.