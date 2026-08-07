Detenido un hombre en Puertollano mientras amenazaba a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones

Detenido un hombre en Puertollano mientras amenazaba a su pareja con un cuchillo en su vivienda. - POLICÍA LOCAL

CIUDAD REAL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Puertollano ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión después de que supuestamente amenazara a su pareja con un cuchillo de cocina en el interior de una vivienda de la localidad.

Los hechos se produjeron durante la tarde del pasado 5 de agosto, según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.

Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma después de escuchar cómo una persona pedía auxilio desde el interior del domicilio. Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar.

La situación obligó a los agentes a emplear una escalera para acceder hasta un segundo piso, desde donde pudieron intervenir y llegar hasta las personas que se encontraban en la vivienda.

Finalmente, los agentes pudieron detener al presunto agresor y auxiliar a la víctima.

La Policía Local ha difundido además una fotografía correspondiente a la intervención en la que aparece un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.