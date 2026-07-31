Detenido un hombre por un robar en un comercio de Fontanar intimidando a una empleada con un cuchillo

Efectivos de la Guardia Civil en Fontanar. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de Fontanar.

Los hechos tuvieron lugar cuando el presunto autor accedió al interior del establecimiento con el rostro cubierto con un pañuelo y una gorra, portando un cuchillo de grandes dimensiones, con el que presuntamente intimidó a la empleada para apoderarse del dinero de la caja registradora, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Tras conocer los hechos, el Equipo Roca de la Guardia Civil inició una investigación que ha permitido identificar al presunto autor gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia y a la colaboración ciudadana.

En este sentido, ha sido localizado y detenido en la localidad de Fontanar el presunto autor del atraco. Se trata de un varón de 41 años, con antecedentes policiales por hechos similares.