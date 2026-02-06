Detenido el integrante de una organización dedicada a la caza furtiva con galgos en Manzanares y Membrilla

Galgos - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona por la comisión de varios supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal dedicado a la caza furtiva, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y amenazas e intimidación a varios vecinos de las localidades de Manzanares y Membrilla.

Diferentes efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Manzanares y Seprona han desarrollado una operación contra el furtivismo con la detención de una persona vinculada a una organización criminal dedicada a la caza ilegal de liebres con galgos en cotos privados.

La operación pone fin a una serie de actividades ilícitas que habían provocado una notable alarma social e inseguridad entre los vecinos de la comarca, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La peligrosidad de esta organización radicaba en su actitud desafiante hacia la autoridad. En intervenciones anteriores, los integrantes de este grupo habían logrado evadir la acción policial emprendiendo huidas a gran velocidad tanto campo a través como por carreteras convencionales.

Estas maniobras temerarias no solo ponían en riesgo la integridad de los agentes, sino que generaban un grave peligro para el resto de usuarios de las vías y la seguridad del tráfico, sumando a la actividad furtiva varios delitos de desobediencia grave a los agentes de la autoridad, así como amenazas e intimidación a varios vecinos, entre ellos cazadores y agricultores, de las localidades de Membrilla y Manzanares.

Debido a la reincidencia y agresividad del grupo, se estableció un dispositivo especial, por medio de las vigilancias permitió interceptar al sospechoso cuando se encontraba en pleno episodio de caza furtiva.

Utilizaba visores térmicos de última generación para localizar a las liebres en la oscuridad de los campos, provocando un grave daño al suelo y a la biodiversidad de la flora y fauna natural y una gran presión a la especie de liebre ibérica (Lepus granatensis) muy castigada en los últimos años por la enfermedad de la mixomatosis.

En el momento de la actuación, el detenido iba acompañado por clientes procedentes de otras provincias de Castilla-La Mancha y de Extremadura, confirmando la estructura de la organización como una red que ofrecía servicios de caza ilegal a terceros.

Durante el desarrollo del operativo, la Guardia Civil procedió a la intervención del vehículo utilizado en la actividad ilícita y huidas al igual que dispositivos de telefonía, para el análisis de redes y comunicaciones con otros elementos delincuenciales.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones de otros miembros involucrados en la organización, así como de las personas que contrataban sus servicios ilícitos. Las diligencias policiales como el detenido han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.