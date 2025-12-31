Detenido un joven en Almansa acusado de ocho delitos de robo con fuerza

Archivo - La detención fue realizada por efectivos de la Guardia Civil en Almansa. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Almansa han detenido a un vecino de esa misma localidad, de 22 años de edad, como presunto autor de ocho delitos de robo con fuerza en las cosas, dos de ellos en grado de tentativa, y por otro delito de daños, cometidos en diferentes establecimientos y comercios de Almansa.

La Guardia Civil de Almansa comenzó a investigar una sucesión de hechos delictivos contra el patrimonio, cometidos todos ellos en establecimientos públicos e instalaciones municipales de la localidad, entre los pasados meses de octubre y noviembre, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Una vez en el interior de los locales, se dedicaba a sustraer principalmente dinero en metálico de las cajas registradoras, décimos de lotería y otros efectos de pequeño tamaño, alcanzando todo lo sustraído una cantidad cercana a los 4.000 euros.

Las inspecciones que la Benemérita realizó en los lugares donde se cometieron los robos permitieron comprobar cómo todos ellos seguían el mismo patrón delictivo: establecimientos públicos a los que el autor accedía forzando las puertas de entrada, ventanas de pequeñas dimensiones, llegando incluso a escalar muros y vallas perimetrales de considerable altura.

Tras analizar las denuncias, las inspecciones oculares realizadas en los lugares afectados por los robos y el modus operandi utilizado por el autor, la Guardia Civil centró sus investigaciones en varios jóvenes vecinos de Almansa, alguno de ellos con antecedentes policiales por hechos similares.

Finalmente, y una vez reunidas las pruebas e indicios obtenidos durante las pesquisas, se consiguió identificar, localizar y detener al autor de los ilícitos investigados, vecino de Almansa, y con numerosos antecedentes policiales por hechos contra el patrimonio, idénticos a los esclarecidos.

En el momento de la detención, la Guardia Civil pudo comprobar cómo sobre esta persona también pesaba una requisitoria judicial en vigor dimanante del Juzgado de lo Penal Nº 12 de Valencia que ordenaba su búsqueda, detención y personación.

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil de Almansa, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad almanseña, en funciones de guardia, decretando su ingreso en prisión.