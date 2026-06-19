Detenido un joven en Cuenca por robar de forma violenta en una vivienda y por dos agresiones físicas

Coche patrulla de la Guardia Civil - GC

CUENCA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Cuenca han procedido a la detención de un varón de 26 años de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en el interior de una vivienda y dos delitos de lesiones.

Según informa el instituto armado, la investigación se inició tras la presentación de dos denuncias consecutivas en las que se identificaba a un mismo individuo como responsable de un asalto residencial y de agresiones físicas que causaron lesiones de gravedad a los afectados.

Desde el primer momento, las patrullas del cuerpo iniciaron un dispositivo de localización y control sobre los entornos que frecuentaba habitualmente el sospechoso. La detención se materializó tras recibirse un aviso en el Centro de Operaciones Complejo (C.O.C.) de la Comandancia de Cuenca, que alertaba sobre un altercado en la vía pública.

Al desplazarse las patrullas al lugar de los hechos, identificaron entre los implicados al investigado, procediendo de inmediato a su detención y traslado a dependencias policiales.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de San Clemente.