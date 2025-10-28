Detenido en la A-3 en Montalvo (Cuenca) cuando conducía con 40 gramos de hachís y 12 gramos de marihuana. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este martes de que patrulla de la Compañía de Tarancón detuvo a principios del mes de septiembre a un varón de 38 años como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Según informa el instituto armado, los hechos tuvieron lugar durante la prestación de un servicio de Seguridad Ciudadana a la altura del punto kilométrico 120 de la A-3, en el término municipal de Montalbo, cuando los agentes observaron un vehículo que realizaba una conducción errática; por lo que se determinó proceder a la interceptación del vehículo e identificación de sus ocupantes, haciendo caso omiso en un primer momento a las indicaciones de los agentes.

Una vez parado el coche, su conductor mostró una actitud alterada y nerviosa, motivo por el que se procedió a la inspección del vehículo.

Durante la revisión del turismo, los agentes hallaron ocultos en diferentes lugares del vehículo diversas sustancias estupefacientes en cantidades que excedían el consumo propio, arrojando finalmente un peso aproximado de 40 gramos de hachís y 12 gramos de marihuana. Por todos estos hechos se procedió a la detención del portador de las sustancias.

Componentes de la patrulla de la Compañía de Tarancón instruyeron las correspondientes diligencias que, junto al detenido y las sustancias incautadas, fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.