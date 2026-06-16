Detenido el presunto autor del robo de maquinaria de construcción en obras de construcción de Tarancón

Robo de maquinaria de construcción en obras de construcción de Tarancón. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón, han procedido a la detención de un varón de 34 años de edad como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, tras tenerse conocimiento de la sustracción de tres hormigoneras del interior de tres obras en construcción ubicadas en la localidad de Tarancón; hechos por los que los perjudicados interpusieron las correspondientes denuncias. La valoración total de la maquinaria ascendía a unos 4.500 euros.

Tras las primeras gestiones para el esclarecimiento de los hechos, los agentes obtuvieron como resultado que el autor había utilizado un camión para transportar la maquinaria sustraída en una misma noche, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El autor de los hechos, trabajador de una empresa de construcción de la localidad taranconera, utilizó de forma ilícita un vehículo pesado de su propia empresa para ejecutar los robos.

Tras ocultar la maquinaria sustraída, el autor de los hechos, procuraba la venta de las hormigoneras a distintas empresas de construcción de otras localidades de la zona, ofreciéndolas por un valor muy inferior al de mercado. La operación culminó con la localización y detención del presunto autor de los hechos en Tarancón.

Asimismo, los investigadores lograron recuperar la totalidad de las hormigoneras sustraídas, las cuales ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Las diligencias policiales instruidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Tarancón (Cuenca), quedando el detenido a disposición de la autoridad judicial competente.