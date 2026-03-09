Detenido por robar caudalímetros y otros efectos por valor de 46.000 euros en varios pueblos de Ciudad Real. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Conestre' ha procedido al esclarecimiento, identificación, investigación y detención del presunto autor de varios delitos de hurto cometidos en diferentes explotaciones y naves agrícolas, donde desempeñaba sus funciones como trabajador de una empresa dedicada a la gestión del riego.

A principios del mes de enero, y durante el mes de febrero se interpusieron varias denuncias en el puesto de la Guardia Civil de Argamasilla de Alba por una serie de hurtos, cometidos durante los meses anteriores de noviembre y diciembre en diferentes explotaciones agrícolas, pertenecientes a los términos municipales de Argamasilla de Alba, Campo de Criptana y Tomelloso.

Según informa el instituto armado, los objetos hurtados consistieron en caudalímetros de riego de numerosas parcelas y explotaciones agrarias, diferentes elementos relacionados con el riego como rodetes de bombas de extracción de agua, envolventes de contadores o baterías.

En total la cifra de caudalímetros hurtados asciende a 44 unidades, 16 rodetes de bombas de extracción de agua y diferentes efectos de todo tipo relacionados con sistemas de riego.

De las diferentes inspecciones oculares realizadas por los agentes actuantes se desprendió que los contadores fueron hurtados de los lugares donde se encontraban instalados usando para ello herramientas y sin tener que realizar ningún tipo de fuerza en casetas, vallados perimetrales o cerramientos de otro tipo.

El valor total de mercado de los efectos sustraídos en los diferentes hurtos denunciados ascendió a un total de 46.650 euros.

Para el esclarecimiento de los hechos se practicaron numerosas gestiones. Eentre ellas se mantuvieron diferentes entrevistas con los responsables de las diferentes empresas recuperadoras de la comarca, con el fin de intentar localizar efectos que pudiesen provenir de hurtos.

Finalmente se identificaron en una de estas empresas, dos cuerpos de contador los cuales habían sido incinerados con el fin de eliminar la pintura característica de color azul y posibles inscripciones de pintura realizadas sobre ellos para identificar las parcelas donde se encontraban instalados.

EFECTOS FUERON VENDIDOS POR EL PRESUNTO AUTOR

Continuando con las gestiones, se solicitaron a las diferentes empresas recuperadoras copia de los posibles recibos de venta de efectos que hubiesen expedido a nombre de esta persona durante los últimos años y hasta el presente mes de febrero, resultando que había realizado un número muy alto de venta de materiales.

Se consiguieron en algunos casos, fotografías de los materiales que había entregado y de los vehículos que usaba para el transporte de los elementos hurtados en el campo y en los propios almacenes de la empresa para la que trabajaba.

Además, realizaba las ventas con los vehículos de la propia empresa por lo que no levantaba sospechas de actividad ilícita.

Según los testimonios de la empresa carecía de autorización alguna para vender efectos o materiales propiedad de la empresa en cualquier centro de recuperación de metales u otros lugares y que en ningún momento había entregado en las oficinas de administración de la empresa, recibos de venta de materiales, ni dinero procedente de esas posibles ventas.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

Después de realizar un balance económico de los efectos sustraídos y posteriormente vendidos por esta persona, se dedujo que habría conseguido de forma ilícita la cantidad de al menos de 4.234 euros, por todos los objetos hurtados en las diferentes explotaciones agrícolas y entregados en las diferentes empresas recuperadoras, las cuales pagan por kilo de material entregado, resultando mucho mayor el perjuicio económico causado a la empresa por la pérdida de los numerosos efectos sustraídos los cuales deben ser repuestos por un valor de mercado muy superior.

Gracias a la colaboración de los centros de recuperación se ha podido acreditar que sustrajo y entregó a cambio de dinero sin que la empresa hubiese tenido constancia previa.

Una vez que se obtuvieron todas las pruebas concluyentes se procedió a la detención de esta persona hace escasos días como presunto autor de varios delitos de hurto.

Las diligencias instruidas como el detenido han sido puestas a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia, plaza Número 1 de Tomelloso.