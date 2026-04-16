Detenido por robar un coche, hurto en el interior de vehículos y robos con fuerza en Albacete y Valencia

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un varón, de 29 años de edad, vecino de la localidad valenciana de Ayora, como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo, tres delitos de robos con fuerza en las cosas y dos delitos de hurto en interior de vehículos.

La Guardia Civil de Alatoz recogió la denuncia de un vecino de esa misma localidad en la que manifestaba haber sufrido un robo en el interior de su domicilio mientras él y su familia dormían, echando en falta varios efectos personales, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

En su manifestación afirmaba haberse dejado el vehículo abierto en la puerta de su vivienda y que posiblemente los autores encontraran en mando a distancia del garaje y fuera el lugar por donde accedieron al inmueble.

La inspección ocular realizada por la Guardia Civil en la vivienda corroboró los hechos al no encontrar forzada ninguna vía de acceso a la vivienda, a lo que se sumó que su hijo echaba también en falta varios objetos personales que se encontraban en el interior del automóvil.

Mientras se realizaban diferentes pesquisas para esclarecer este robo, se tuvo conocimiento de la sustracción de un vehículo, la misma noche, en la cercana localidad valenciana de Ayora, además de la comisión de dos hurtos de efectos en el interior de varios vehículos estacionados en las calles de la también próxima población de Alcalá del Júcar.

Analizados todos estos hechos, la Guardia Civil de Alatoz estableció un nexo de unión entre ellos, solicitando la colaboración de la Guardia Civil y Policía Local de Ayora ya que las investigaciones apuntaban a que el autor pudiera residir allí, al sustraer primeramente un vehículo en esa población con el que se desplazó a Alatoz y Alcalá del Júcar, para después abandonarlo nuevamente en Ayora.

Fruto de esta colaboración se consiguió sorprender al que más tarde resultó ser el autor de los delitos investigados cuando portaba varios objetos y prendas de vestir de dudosa procedencia, que más tarde fueron identificadas plenamente por los denunciantes, a los que les finalmente les fueron devueltas.

SEIS HECHOS DELICTIVOS ESCLARECIDOS

La detención de esta persona ha permitido esclarecer un total de seis hechos delictivos; un robo con fuerza y dos hurtos cometidos en Alatoz, dos robos con fuerza en Alcalá del Júcar y la sustracción de un vehículo en Ayora que ya ha sido recuperado y entregado a su legítimo propietario.

Durante las actuaciones, que concluyeron con la detención del autor de delitos investigados, han participado efectivos de la Guardia Civil de Alatoz, del equipo ROCA de la Guardia Civil de Casas Ibáñez, del Puesto de la Benemérita de Ayora, así como también componentes de la Policía Local ayorina.

Asimismo se ha recuperado y entregado igualmente a sus propietarios la casi totalidad de los efectos sustraídos, entre ellos ropa de vestir y trabajo, un reloj, una cartera, un maletín con herramientas de trabajo, y el mando a distancia de la vivienda donde cometió uno de los robos, entre otros.

Las diligencias policiales instruidas por los hechos han sido puestas a disposición de las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Ayora y Almansa que han entendidos de las actuaciones.