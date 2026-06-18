Un detenido por robar y estafar 15.000 euros a una mujer que le había acogido temporalmente en Valmojado

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Atención al ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valmojado ha detenido a un varón de 43 años como presunto autor de dos delitos de hurto y nueve delitos de estafa, cometidos aprovechándose de la confianza de la víctima.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una vecina de la localidad, quien manifestó haber sufrido a finales de marzo el hurto de un teléfono móvil y una tarjeta bancaria del interior de su domicilio, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente comprobó que se habían realizado extracciones de dinero en cajeros automáticos y diversas compras establecimientos comerciales, ocasionándole un perjuicio económico de 7.500 euros.

Días después, la victima interpuso una segunda denuncia por otros hechos de similares características. En esta ocasión también le habían sustraído las llaves de su vivienda, circunstancia que llevó a sospechar que el autor pudiera ser una persona de su entorno de confianza.

Estos hechos ocasionaron un nuevo perjuicio económico de otros 7.500 euros, elevando el importe total defraudado a 15.000 euros. Tras recibir ambas denuncias, la Guardia Civil inició la correspondiente investigación para esclarecer la autoría.

Las pesquisas permitieron identificar a un varón de 43 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, como presunto autor de los hechos. La investigación determinó que el detenido era la misma persona a la que la víctima había acogido temporalmente en su domicilio, facilitándole alojamiento durante varios días.

El autor se habría aprovechado de la confianza depositada en él para cometer los delitos investigados. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Illescas.