Un detenido tras el robo de 42 móviles, una tablet y tres ordenadores en un centro comercial de Toledo

La Policía Nacional recupera 42 teléfonos móviles, una tablet y tres ordenadores sustraídos en un centro comercial de Toledo. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado recuperar 42 teléfonos móviles, un Ipad y tres ordenadores portátiles valorados en más de 40.000 euros procedentes de un robo con fuerza en un centro comercial de Toledo.

Al detectar la presencia policial, los presuntos autores emprendieron la huida, siendo perseguidos por los agentes a lo largo de 40 kilómetros hasta la localidad de Mora, donde uno de ellos fue detenido, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de abril de madrugada, cuando los vigilantes de seguridad de un centro comercial de Toledo alertaban a la Policía Nacional de la presencia de un vehículo sospechoso.

En pocos minutos, los dos ocupantes del vehículo fracturaron la vidriera exterior y el escaparate del establecimiento con una alcantarilla metálica, llevándose numerosos aparatos electrónicos y subieron de nuevo al vehículo con la intención de emprender la huida.

En ese momento, fueron interceptados por varias patrullas de la Policía Nacional, comenzando una persecución a gran velocidad que se extendió a lo largo de 40 kilómetros por varias vías, tanto urbanas como interurbanas, de la ciudad.

El vehículo embistió a varios indicativos policiales, ocasionando daños en los coches y lesiones a los agentes, hasta que finalmente colisionó con un muro en la localidad de Mora, donde se detuvo a uno de los ocupantes cuando trataba de huir con el botín obtenido.

Fruto de esta intervención, se logró recuperar la mayor parte de los artículos sustraídos, y la investigación continúa abierta para localizar y detener al segundo ocupante del vehículo.

Al detenido se le imputa un robo con fuerza, otro de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, un delito contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.