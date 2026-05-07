Detenido por robo con violencia en una farmacia de Polán (Toledo) empleando un cuchillo de grandes dimensiones

Objetos decomisados en la operación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de atentado a agentes de la autoridad, ocurrido en una farmacia de la localidad toledana de Polán.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12.00 horas del 4 de mayo, cuando un varón entró en el establecimiento portando un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a una de las trabajadoras y logró sustraer aproximadamente 200 euros de la caja.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Guardia Civil de Mora se desplazó al lugar, donde recabó información relevante y una descripción detallada del supuesto autor, tal y como ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Estos datos fueron transmitidos inmediatamente al resto de patrullas de la zona para intentar localizarlo. Como resultado del dispositivo de búsqueda, los agentes localizaron a un varón cuyas características coincidían con la descripción aportada por la víctima.

Al aproximarse a él, este mostró una actitud violenta con los agentes, esgrimiendo nuevamente el cuchillo y una navaja automática de manera amenazante.

En ese momento, acudieron en apoyo efectivos de la Guardia Civil de Argés y una patrulla del Seprona de Toledo, consiguiendo finalmente su detención.

Tras proceder a su identificación y registro superficial, se le intervinieron dos armas blancas, 2 gramos de cocaína y 203,70 euros presuntamente sustraídos de la farmacia.

Además, la patrulla del Seprona recogió un animal de raza 'American Standford' propiedad del detenido, verificando que no portaba el microchip obligatorio, siendo entregado en el punto de recogida de animales del Ayuntamiento de Polán.