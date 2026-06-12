Detenido en Socovos cuando portaba 59 gramos de cocaína

La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona por un delito contra la salud pública. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en Socovos a un vecino de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, de 61 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle 59 gramos de cocaína.

Dentro de las actuaciones relativas al Plan Turismo Seguro, cuyo objetivo es prevenir la comisión de actos delictivos y aumentar la seguridad tanto para los residentes como por los turistas que visitan la provincia durante las épocas de mayor afluencia, efectivos de la Guardia Civil de Letur participaron en un dispositivo operativo en la carretera CM-3217, dentro del término municipal de Socovos (Albacete).

Según informa el instituto armado, tras la parada de un vehículo, que resultó sospechoso a los agentes de la Benemérita, se procedió a la identificación de su único ocupante y a la inspección del vehículo, localizando en la guantera del mismo un paquete que contenía una sustancia de color blanquecino que, tras ser sometido a la prueba de narcotest, resultó ser cocaína, arrojando un peso de 59 gramos.

Con la cocaína intervenida se podrían haber elaborado 590 dosis, que gracias a esta actuación policial han sido retiradas del mercado ilícito evitando así una futura venta y consumo entre nuestros ciudadanos.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Letur, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 3 de la localidad albaceteña de Hellín, que ha entendido de las actuaciones.

PLAN TURISMO SEGURO

Se trata de un programa estratégico que no solo se enfoca en las zonas de costa, sino que también protege el turismo de interior, la naturaleza y las rutas históricas con un doble objetivo: por una parte, prevenir la comisión de delitos y por otro aumentar la sensación de seguridad tanto de los vecinos que residen en estas zonas todo el año como de los viajeros que las visitan.