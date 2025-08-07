Detenido un varón de 62 años en Cuenca por portar 200 gramos de marihuana ocultos en el maletero de su coche

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a un individuo de 62 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, dentro del Plan para la Respuesta Policial a la Venta de Drogas.

Los hechos sucedieron cuando, durante un dispositivo de verificación de vehículos y personas establecido en la carrera CM-200, punto kilométrico 34, los agentes que se encontraban prestando servicio dieron el alto a un turismo.

Durante la identificación del conductor, los agentes detectaron una actitud visiblemente nerviosa lo que motivó el registro del vehículo, localizándose en el maletero del mismo un tarro de cristal envuelto en varias bolsas de plástico.

En su interior se hallaba una sustancia vegetal que, por su aspecto y fuerte olor, parecía tratarse de marihuana.

Ante estos indicios, el individuo fue trasladado al acuartelamiento de la Guardia Civil, donde se procedió al pesaje de la sustancia, arrojando un total de 190 gramos; por lo que se procedió a la detención de dicho individuo el cual, junto a las diligencias fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.